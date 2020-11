Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Le réalisateur dévoile une photo intime de la chambre à coucher du couple pendant le confinement !

Laeticia Hallyday et son tout nouveau compagnon ont décidé de se confiner ensemble. Jalil Lespert a mis en ligne une photo particulièrement intime sur son compte Instagram de leur chambre.

Cette photo très tendre du couple

La vie de Laeticia Hallyday n’ pas été de tout repos ces 3 dernières années. Entre le décès de son célèbre mari, la bataille judiciaire et médiatique…, on peut dire que la veuve a eu beaucoup à penser. Pourtant, cela ne l’a pas empêché d’essayer de trouver l’amour dans les bras du restaurateur Pascal Balland.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 6 Nov. 2020 à 12 :27 PST



Cependant, après un an de relation assez chaotique, la mère de Jade et Joy a fini par rompre avec son compagnon. Peu après la rupture, elle a confié à un média que pour elle, il ne s’agissait pas vraiment d’amour, mais d’une sorte de « pansement ».

De plus, il faut dire que l’ombre de Johnny Hallyday qui semblait planer sur le couple, n’avait rien fait pour arranger les choses. Au contraire, l’ex compagnon de Laeticia Hallyday avait de plus en plus de mal à supporter tout cela.

Cependant, quelque chose a changé cet été. En effet, Laeticia Hallyday a été contactée par l’acteur et réalisateur français Jalil Lespert. Celui-ci a pour projet de réaliser le biopic de Johnny Hallyday. Tous 2 ne se connaissent pas, mais se sont très bien entendus, très vite.

Il semblerait que c’est après la rencontre entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert que la veuve a décidé de rompre avec Pascal Balland. Cela s’est passé le 12 octobre 2020, alors que tous 2 étaient sortis dans un restaurant.

Totalement libre, Laeticia Hallyday n’a pas perdu du temps, et s’est lancée dans sa toute nouvelle relation avec Jalil Lespert. Elle a affirmé que leur rencontre fût un véritable « coup de foudre » à ses abonnés.

Avec le reconfinement, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont décidé de s’isoler ensemble à la campagne. Le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday a partagé son bonheur avec ses fans, postant une photo intime de la chambre à coucher qu’il partage avec sa dulcinée. On y voit un bout de leur lit, ainsi qu’une fenêtre qui donne une vue sur la campagne…

Jalil Lespert n’a aucun problème avec le souvenir de Johnny, contrairement à Pascal Balland !

Après sa rupture avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday a confié à un média que Pascal Balland avait du mal avec le souvenir persistant de Johnny Hallyday, et en devenait irritable. D’ailleurs, le restaurateur refusait de dormir dans la villa Jade. Il préférait résider dans un bungalow construit à côté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 30 Août 2020 à 6 :26 PDT



Concernant Jalil Lespert, il semble y avoir une grande différence entre lui et l’ex de Laeticia Hallyday. En effet, l’acteur et réalisateur n’a absolument aucun problème avec Johnny Hallyday, d’autant plus que c’est dans le but de réaliser un biopic sur le rockeur, qu’il a pris contact avec son actuelle chérie.

Notons que depuis leur mise en couple, les 2 amants ne se cachent pas pour vivre leur amour, n’hésitant pas à se faire des câlins, ou s’embrasser en public. Après un petit séjour en Italie ou Jalil Lespert a tourné une comédie, les voilà revenus à Paris à Marnes-la-coquette, l’endroit qui fût la dernière résidence de Johnny Hallyday.

Là où Pascal Balland a eu du mal à entrer, le réalisateur lui, n’est absolument pas gêné. Notons que Jalil Lespert qui avait déjà 3 enfants, les a présenté à Laeticia Hallyday, et pareil pour cette dernière avec Jade et joy.