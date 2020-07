Laeticia Hallyday en soins intensifs à cause du coronavirus ! La vidéo choc !

En cette période où la pandémie du coronavirus sévit à travers le monde, plusieurs personnalités « people »’ se retrouvent déclarées positives.

C’est le cas par exemple de Laeticia Hallyday, ex-femme de Johnny Hallyday.

Ainsi, la mère de Jade et de Joy subit un énorme stress actuellement à cause de cette mauvaise nouvelle.

Un accueil un peu morose de la réalité

Plusieurs personnes ont eu à rapporter que Laeticia Hallyday, depuis qu’elle est positive au coronavirus reste confinée chez elle dans sa demeure à Los Angeles. Plusieurs clichés ont également eu à montrer cette femme de 45 ans avec un visage fatigué et naturel.

À ce sujet, même si elle n’a pas eu à réagir très vite, elle a quand même fait certaines publications Instagram où on la retrouve en parfaite santé et accompagnée de ses deux filles. Elle était également entourée par ses amis, tels que Jean-Claude Saindres et sa compagne.

Toutefois, on observe que sa philanthropie n’est pas demeurée inactive. En effet, Laeticia avait déjà exhorté (après l’annonce d’Emmanuel Macron en rapport aux mesures de confinement) ses abonnés à observer méticuleusement les consignes qui ont été données. Étant donc sortie du silence, elle laisse à nouveau parler son cœur. Ainsi, pour elle :

ce virus concerne la majeure partie des habitants de la terre ;

il s’agit d’un moment critique de l’histoire où on peut faire partie de quelque chose de plus grand ;

il est possible de sauver une personne, même sans la rencontrer ;

il faudrait être vigilant, car il ne s’agit pas d’une maladie comme les autres ;

il est essentiel de rester confiné pour aider le personnel soignant ;

il est possible que d’autres maladies surviennent.

Laeticia éloignée de son compagnon Pascal Balland

Il faut dire que le coronavirus a gâché beaucoup de programmes de Laeticia Hallyday, celle-ci avait pris toutes les dispositions pour voyager le plus simplement possible, mais c’était sans compter sur le coronavirus. Elle est donc actuellement destinée à rester éloignée de son amoureux pendant un bon moment. En effet, les deux tourtereaux sont séparés l’un de l’autre par 9 000 km. Il est encore assez dommage que Laeticia se retrouve cloîtré au Pacifique Palissade alors qu’elle avait tout prévu pour passer un bon moment avec son amant. Il faut dire qu’avec sa « Green Card » ce rêve aurait pu être réalisé.

Un anniversaire gâché par le coronavirus

Il faut dire que la nationalité américaine tant convoitée par Laeticia et son défunt mari lui aurait permis de célébrer en grande pompe son anniversaire. Malheureusement, le covid-19 est venu s’interposer dans ses plans. En réalité, son anniversaire était le 18 mars. Ainsi, le jour où elle devait donc fêter ses 45 ans, elle est restée en petit comité à Los Angeles accompagnée de ses filles et de quelques amis. Ceci malgré l’interdiction de regroupements. Pascal Balland quant à lui, est resté malgré lui à Paris, mais a quand même envoyé un « love you » à sa chérie via Instagram.

Ce dernier a même prévu une célébration des plus impressionnantes. Il avait prévu en effet, un petit dîner avec des amis dans son restaurant français et une escapade de 3 jours qui devait s’achever de vendredi 20 mars. Au lieu de ça, elle s’est contentée des divers messages d’anniversaires, tels que le petit mot que la fille de Pascal Balland lui a adressé via Instagram. Il faut également observer que le couple n’aura pas l’occasion de prendre sa revanche de sitôt. En effet, les vols entre Los Angeles et Paris ont été suspendus par le président américain Donald Trump. Emmanuel Macron quant à lui recommande fortement le confinement. Un de ses proches rapporte même que Laeticia est triste et dégoûtée. Toutefois, elle tient à respecter scrupuleusement les consignes de confinement du gouvernement.

Mars n’aura donc pas été un mois des plus fameux pour la starlette. Encore, faut-il observer qu’à cela s’ajoute la petite guerre qui se déroule pour la succession de Johnny Hallyday. En réalité, Laeticia est en pleine débâcle judiciaire contre ses beaux-enfants depuis quelque temps déjà. Ce qui crée une atmosphère des plus houleuses au sein de la famille du défunt.

Laura Smet et David Hallyday auraient donc mis de côté leur guerre pour rejoindre la veuve. C’est un magazine qui est à l’origine de cette information difficile à évaluer. Pourtant, le compte Instagram de la maman de deux filles continu d’être alimenté. Matin France semble toutefois formel, Laeticia Hallyday serait dans une période très difficile et le coronavirus aurait atteint son organisme.