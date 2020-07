Laeticia Hallyday : elle donne son avis sur Jean Baptiste Guégan : « je n’ai rien à en dire »

Depuis le 5 décembre 2017, les fans de Johnny Hallyday pleurent la disparition de leur idole, celui qui les a fait rêver pendant plusieurs décennies. Les hommages se multiplient partout en France, sa discographie est vendue en masse, les fans tentent de faire leur deuil comme ils le peuvent.

En 2018, ils auront été abasourdis par le talent de Jean Baptiste Guégain, un candidat à l’émission La France a un incroyable talent. Il se présentait comme le sosie vocal de Johnny Hallyday et la ressemblance est en effet frappante. Il finira par gagner ce concours, célébré par les fans de Johnny – et les autres.

David et Laura bluffés par le talent de Jean Baptiste !

Outre les fans qui ont massivement voté pour lui afin qu’il remporte l’aventure, Jean Baptiste peut compter sur le soutien de David et Laura, les enfants de Johnny, véritablement bluffés par le talent de l’artiste : « C’est vrai que c’est assez bluffant, je dois dire. Il a une tonalité de voix très ressemblante. Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le découvre que maintenant (…) [Michel Mallory] avait écrit pas mal de chansons qu’il devait faire avec mon père, il les fait avec lui, je trouve ça beau, c’est super pour Michel ».

Pour autant, le chanteur souhaite mener sa barque tranquillement, et ne demande pas forcément un accord de la part de la famille Hallyday. Il avait en effet confié qu’il n’avait pas fait écouter son album Puisque c’est écrit aux membres de la famille. Il s’était confié au site Pure Charts à ce sujet :

« Je fais ce métier-là parce que je l’aime. J’aime faire plaisir au public qui vient me voir. A la limite, je leur dirais simplement que c’est le public qui choisit, pas eux« .

Laeticia donne un avis nuancé sur Jean Baptiste

Pour le magasine Paris Match, Laeticia Hallyday a accepté de donner son avis sur le sosie vocal qui a su conquérir le coeur de tant de fans à travers la France. Et la veuve de Johnny se montre plus nuancée, expliquant toutefois qu’elle n’a rien contre l’artiste :

« Je n’ai rien contre lui. Je pense qu’il y a un tel manque dans la vie des fans de Johnny qu’il leur apporte quelque chose. Il fait son métier, je n’ai rien à en dire. Je préfère entretenir l’oeuvre de mon mari. C’est ce qu’il attendait de moi ».

Lors de cette interview, la maman de Jade et Joy expliquait en effet qu’elle ne pouvait pas empêcher des personnes de vouloir rendre hommage à son défunt mari, mais qu’elle exigeait de leur part le plus grand des respects envers lui et sa famille.

« Les hommages sont importants. Si quiconque se lance dans une aventure qui ne la respecte pas, j’interviendrai. Et, bien sûr, j’en informerai nos enfants, ainsi que David et Laura. Après toutes ces luttes, l’essentiel, c’est de remettre Johnny en avant. Et son oeuvre, que j’aimerais emmener jusqu’au bout de ses rêves. Pour lui et pour ses fans »

Pas de paix possible entre Laura et Laeticia

Au micro de RTL, l’actrice a expliqué avoir quelques « vérités à rétablir« . Elle a rapidement expliqué qu’il n’y aura pas de paix possible avec Laeticia. En cause, l’attitude de Laeticia avant la mort de Johnny : « à partir du moment où elle a franchi la ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. J’étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu quatre heures dans le salon pour qu’on puisse dire au revoir à mon père« .

Elle reproche à Laeticia de ne pas les avoir tenu au courant concernant l’état de santé de son père, elle qui ignorait qu’il se trouvait en soin palliatif et qu’il allait mourir.

Après la mort de Johnny Hallyday, elle a écrit une lettre posthume. Elle aurait tenté en vain de rentrer en contact avec sa belle-mère : « J’ai fait plusieurs tentatives pour entrer en relation avec Laeticia, mais je n’ai jamais eu de réponse de sa part. Je n’ai pas pu avoir accès à quoi que ce soit qui venait de la femme de mon père« .

Le feuilleton autour de l’héritage de Johnny n’est pas encore fini, et les relations entre Laeticia et ses beaux enfants ne semblent pas prêtes de s’arranger à l’avenir.