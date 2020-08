Laeticia Hallyday éclatante de bonheur à Saint-Barth ? La raison est toute simple !

Laeticia Hallyday, Jade et Joy ont passé le confinement à Los Angeles. La veuve de Johnny et ses filles ont tenté de se trouver quelques activités et elles ont fait de nombreuses vidéos sur TikTok afin de divertir les fans.

Pour autant, Laeticia n’a pas bien vécu la quarantaine puisqu’elle a été séparée de son chéri, Pascal Balland pendant de nombreux mois. Ainsi, elle est très heureuse de pouvoir être en vacances et le retrouver.

Des vacances en famille à Saint-Barth

Laeticia Hallyday et ses deux filles sont arrivées en France il y a plusieurs semaines. La star a pris quelques jours de vacances avec Joy et elles ont été dans le Sud pour retrouver leurs proches. Laeticia a même pu renouer avec son père et elle a redécouvert de nombreux endroits de son enfance.

De son côté, Jade a préféré passer quelques jours de vacances avec ses amis et elle s’est donc montrée un peu plus discrète. La jeune fille a eu son brevet et elle avait de nombreuses choses à fêter avec ses proches Pourtant, l’adolescente a fini par retrouver sa maman et sa soeur à Saint-Barthélémy.

Laeticia Hallyday, Pascal Balland et Joy sont arrivés il y a quelques jours à Saint-Barthélémy. Ils ont choisi de se loger dans l’ancienne résidence préférée de Johnny et ils passent de très bonnes vacances. D’ailleurs, Jade était présente avec sa famille pour son anniversaire.

Un anniversaire sous les tropiques

Le 3 août dernier, Jade Hallyday a fêté ses 16 ans et Laeticia lui avait réservé une belle fête d’anniversaire. Ainsi, samedi 8 aout, la star a dévoilé une très belle photo et on la retrouve avec ses deux filles. Le trio semble toujours aussi soudé et elles prennent la pose les pieds dans le sable.

Pour la fête d’anniversaire de Jade, Laeticia portait une belle robe rose décolletée. Elle était en tenue très décontractée sur la plage et elle n’a pas oublié de mettre un chapeau sur la tête. Comme à son habitude, la star a beaucoup de style et elle a fait sensation dans sa robe.

Puis, Jade a opté pour un short noir et elle se réjouissait d’être entourée de sa famille pour ses 16 ans. De son côté, Joy était en mode « cowgirl » avec son chapeau sur la tête et un jean.

Laeticia, heureuse loin des conflits

Laeticia Hallyday, Jade et Joy sont toutes les trois rayonnantes sur la photo et elles se veulent inséparables. La veuve de Johnny semble aller bien mieux loin des conflits sur l’héritage et ses fans ont remarqué qu’elle était épanouie.

« Laeticia, vous rayonnez » a inscrit un fan. « Vous êtes éclatante de bonheur » a partagé un autre abonné. La star a retrouvé sa joie de vivre après un début d’année compliqué et ses fans sont rassurés de la voir en aussi bonne forme.

Le bonheur de Laeticia Hallyday provient en grande partie de la présence de ses filles en vacances. Néanmoins, elle est aussi très contente de pouvoir passer des vacances avec Pascal Balland. Après plusieurs mois séparés malgré eux, le couple peut enfin profiter et partager de beaux moments en famille.