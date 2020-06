Laeticia Hallyday : de retour en France pour retrouver Pascal Balland et régler les derniers détails de l’héritage de Johnny Hallyday !

Laeticia Hallyday est de retour en France après un confinement de 4 mois à Los Angeles avec ses deux filles, Jade et Joy. Elle va régler l'affaire de l'héritage de Johnny avec David Hallyday et Laura Smet puis retrouver son compagnon, Pascal Balland !

Tout commence à aller mieux dans la vie de Laeticia Hallyday ! Alors qu’elle cumulait les points négatifs, la maman de Jade et Joy sort enfin la tête de l’eau. Elle a pu partir des Etats-Unis où elle était confinée depuis 4 mois avec ses filles pour rejoindre de nouveau son compagnon, Pascal Balland.

Laeticia Hallyday : de retour en France !

C’est ce vendredi 19 juin que l’avion de Laeticia a atterri à Paris. Si elle est revenue en France, c’est pour régler les derniers détails de l’affaire de l’héritage Hallyday mais surtout pour revoir l’homme dont elle est amoureuse. Cela fait en effet quatre mois qu’elle est loin de celui qui fait battre son cœur, le restaurateur Pascal Balland. Malgré la distance, les deux amoureux ne se sont pas séparés et leur relation est encore plus solide.

Johnny Hallyday fêtait ses 77 ans le 15 juin et Laeticia a organisé une cérémonie intime pour son défunt mari. Elle a désormais reposé le pied en France pour une dernière réunion avec ses avocats. Cela sonne surement la fin de deux années de guerre avec Laura Smet (actuellement enceinte) et David Hallyday, les aînés de Johnny Hallyday.

Les deux clans étaient en conflit en raison de l’héritage du Taulier. Ce dernier avait en effet légué la totalité de son héritage à sa femme Laeticia et à ses deux dernières filles Jade et Joy. Son dernier testament n’accordait rien à Laura Smet (qu’il a eu avec Nathalie Baye) et David Hallyday (issu de sa relation avec Sylvie Vartan). Les aînés Hallyday souhaitaient notamment avoir un droit de regard sur l’album posthume de leur père.

Héritage Hallyday : l’affaire va enfin se clôturer

Ce sont nos confrères de Closer qui nous ont révélé que Laeticia Hallyday s’était enfin mise d’accord avec David et Laura ! Elle est donc à Paris pour signer avec eux les derniers détails. David Hallyday a même fait une déclaration très surprenante : il cède toutes ses parts à sa sœur, Laura ! Un beau geste plein de générosité… Le chanteur avait déjà expliqué qu’il ne se battait pas pour l’argent de l’héritage et il vient donc de le prouver avec cet acte incroyable.

Le clan Hallyday va donc enfin pouvoir repartir de zéro en laissant cette histoire dans le passé ! Laeticia Hallyday va enfin pouvoir tourner la page de l’héritage et profiter de son nouvel homme, Pascal Balland. Bien entendu, elle n’oublie pas Johnny et poste régulièrement des stories ou publications Instagram à son sujet. Mais il est temps d’aller de l’avant et être de nouveau heureuse… On devrait avoir rapidement des nouvelles concernant le fin mot de l’histoire de l’héritage de Johnny Hallyday.

Jade Hallyday : elle a obtenu son brevet avec mention

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Laeticia a également appris que sa fille, Jade, avait réussi son brevet et qu’elle était donc diplômée. Elle a même très bien réussi puisqu’elle a obtenu la mention bien. Fière de sa fille, elle a annoncé la nouvelle en story sur Instagram ce samedi 20 juin. Laeticia a ainsi rédigé des petits messages en anglais pour féliciter sa fille : « Elle l’a fait ! Maman fière ».

Jade Hallyday, quant à elle, a annoncé son départ officiel en vacances d’été avec une photo d’elle legendée « See you in 2 months » (Je vous revois dans deux mois). A 15 ans, la jeune fille est déjà très stylée ! En débardeur blanc et en short jean, elle porte des Doc Martens pour un look 100% tendance. Elle doit certainement être dans l’enceinte de son collège si on se fie au décor qui l’entoure.

Mathilde Balland, la fille de Pascal Balland, a également eu son brevet avec la mention très bien. On peut donc se dire que Laeticia Hallyday et son chéri vont pouvoir fêter ça avec leur petite famille pendant tout le week-end ! La belle blonde nous fera peut-être des stories Instagram pour l’occasion… Le compte Instagram de Pascal Balland est quant à lui privé, tout comme celui de Joy Hallyday. Sa mère doit estimer qu’elle est encore trop jeune pour s’exposer au regard des internautes et à leurs critiques…