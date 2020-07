Laeticia Hallyday – Au bord de la ruine ? Avec les fraudes de Johnny Hallyday ! Elle va surement tout perdre !

L’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday est suivie par des milliers de français. Et c’est encore un nouveau rebondissement auquel nous assistons ! Laeticia Hallyday doit payer une dette de 13 millions d’euros.

Tout le monde se souvient de la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017.

Ce décès avait provoqué une profonde émotion chez tous les français qui le considéraient comme l’une des stars les plus douées de sa génération.

Suite à son décès, l’affaire de l’héritage a fait parler de nombreuses personnes et les médias s’en sont rapidement saisis.

En effet, alors que l’héritage devait revenir à Laeticia, Laura Smet et son frère David Hallyday, ont fait opposition pour récupérer eux aussi une partie de l’héritage.

Depuis, les deux parties se battent chacun de leur côté pour faire valoir leurs droits.

Tandis que certains qualifient Laeticia de profiteuse n’ayant jamais aimé Johnny Hallyday, d’autres sont profondément convaincus de son honnêteté et de l’amour qu’elle portait pour son défunt mari. C’est notamment le cas d’Hélène Darroze, chef étoilée et connue pour son rôle dans l’émission Top Chef.

En plein confinement, Laeticia Hallyday doit 13 millions d’euros au fisc !

Laeticia s’est appliqué à clôturer l’affaire mais rien n’y fait. Actuellement confinée avec ses deux filles Jade et Joy suite à la crise du coronavirus, elle a tout de même l’air de bien s’amuser dans sa demeure de Los Angeles. La femme de Johnny Hallyday s’amuse à faire des Tik Tok avec ses enfants. En effet, Jade et Joy sont des grandes fans du réseau social et ont entraîné leur maman dans leurs vidéos !

Malgré les apparences, la belle blonde de 45 ans est au cœur de la tourmente. En effet, le tribunal administratif de Paris vient de lui porter un coup dur.

L’instance a décidé de condamner les agissements de Johnny Hallyday en les faisant passer pour de l’abus de droit.

Cette condamnation va obliger Laeticia Hallyday à payer une dette s’élevant à pas moins de 13 millions d’euros de redressement fiscal ! Ce redressement fiscal correspond à un montage fiscal mené par l’ancien rockeur et ses avocats de l’époque il y a de cela plusieurs années.

Nous avons également appris que cette dette n’était pas la seule que la pauvre Laeticia avait à régler : elle doit, en tout, s’acquitter de 30 millions d’euros.

Laeticia Hallyday, bientôt ruinée ?

En plus des médias, des conflits qu’elle a avec Laura Smet et David Hallyday et des haters sur les réseaux sociaux, la veuve du célèbre chanteur va devoir gérer cette affaire de dettes qui commence à devenir très compliquée. Nous ne savons pas si elle était au courant des agissements de son mari mais elle continue à se battre pour sortir la tête de l’eau.

La maman de Jade et Joy va de nouveau faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire annuler la décision du Tribunal.

Les preuves ont été récupérées par le FISC en 2010, soit 7 ans avant la mort de Johnny, et les juges se basent donc sur des faits concrets.

Des notes et documents confirmant l’existence de ces abus avaient également été retrouvés et conservés par la Justice.

Laeticia Hallyday est donc dans une position très délicate et il n’est pas certain qu’elle arrive à s’en tirer…