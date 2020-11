Laeticia Hallyday a fait un tatouage en commun avec son nouveau amoureux Jalil Lespert !

Alors qu’elle a perdu l’homme de sa vie il y a trois ans, elle avait retrouvé l’amour dans les bras de Pascal Balland. Toutefois, leur union serait terminée, mais elle aurait à nouveau connu l’amour avec un certain Jalil Lespert. Apparemment, cette union supposée n’est pas validée par Laeticia Hallyday, il faut alors prendre l’information avec des pincettes. Sur le compte Instagram de la maman de Jade et Joy, une photo a été postée.

Voir cette publication sur Instagram Grazie 🔥 @jaylestertattoo Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 31 Oct. 2020 à 10 :05 PDT

Un tatouage pour Laeticia Hallyday ?

Vous avez deux posts qui ont attiré le regard de tous les fans et des internautes puisque Jalil Lespert a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Vous pouvez alors constater qu’il est en train de se faire tatouer. Il n’a pas été le seul à se retrouver dans cette posture, car Laeticia Hallyday a également partagé une story sur son propre compte Instagram. Elle mentionna alors cet homme et surtout ce nouveau tatouage.

La veuve de Johnny a-t-elle pu retrouver le bonheur ? Elle se confiait il y a quelques semaines sur TF1 .

. En effet, elle révélait qu’il était difficile peut-être d’avoir un nouvel homme dans sa vie puisque Johnny était finalement toujours là.

Elle avait donc précisé qu’ils étaient souvent trois dans ce couple.

Si toutefois elle n’est plus avec Pascal Balland, aucune information concernant une éventuelle rupture n’a été partagée. Bernard Montiel sur le plateau de Touche pas à mon poste a pu se confier à ce sujet et il a affirmé que cette histoire était terminée et qu’elle avait désormais à ses côtés Jalil Lespert qui serait super selon ses propos.

Voir cette publication sur Instagram 😷 Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 1 Nov. 2020 à 2 :19 PST

Jalil Lespert est assez discret sur sa vie privée

De nombreuses personnes ne le connaissent pas alors qu’il est un cinéaste de renom. En effet, il est à l’origine de plusieurs productions qui ont d’ailleurs rencontré un vif succès ces dernières années. Vous pouvez d’ailleurs le découvrir sur son compte Instagram qui est alimenté assez souvent. En ce qui concerne les Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, il serait à Rome pour un week-end à deux. Ils ont alors pu opter pour un tatouage notamment pour conserver le souvenir de ce voyage.

Jalil vous propose d’ailleurs quelques photos de leur escapade du côté de Rome. Il est aussi connu pour être acteur. Il a été aux côtés de Sonia Rolland et il a pu participer à plusieurs films comme Le petit Lieutenant, Le Dindon, Des vents contraires ou encore Iris, et même Yves Saint Laurent. Il faudra alors suivre les réseaux sociaux pour dénicher peut-être des photos à deux.