Laeticia : cette décision qui lui fend le coeur à propos de sa maison de Los Angeles !

Décidément, depuis que Laeticia est veuve, la vie est moins simple pour elle. Celle qui semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’un chef parisien, avait essayé de s’accaparer intégralement tout l’héritage du taulier. Mal lui en a pris. Johnny avait aussi des enfants biologiques. Tout d’abord David qu’il avait eu pendant son mariage avec la blonde Sylvie Vartan. Ensuite, Laura Smet, la jolie actrice qui est la fille qu’il a de sa relation avec la grande Nathalie Baye. Et lorsque les ainés de Johnny ont vu que leur marâtre voulait les spolier, leur sang n’a fait qu’un tour. Une rude bataille judicaire s’est alors engagée entre Laura et Laeticia. David avait prêté main forte à sa sœur Laura. Et Laeticia n’a pas tardé à essuyer ses premiers revers. Et la justice a donné raison aux ainés de son défunt mari. Johnny ne pouvait pas déshériter ses enfants pour faire de sa veuve son unique héritière.

Un accord financier

Finalement un accord financier avait été trouvé. En effet, au vu de la tournure que prenaient les évènements et sans doute un peu étranglée financièrement, la veuve a fini par céder et passer un accord avec Laura et David. A la marâtre les villas et les droits sur une grande partie du catalogue, à Laura et David les liquidités. Après un premier coup de théâtre en juillet, l’affaire s’est calmée. En effet, une fois la procédure remportée, David avait fait savoir que lui voulait la sécurité financière de ses sœurs. Il a donc purement et simplement renoncé à sa part d’héritage en la reportant sur sa sœur. Et d’ailleurs Laeticia doit encore de l’argent à sa belle-fille. Elle ne lui a pas encore versé tout l’argent qu’elle lui doit. Par contre, Laeticia semble avoir un souci de liquidités. En effet, c’est ainsi qu’elle doit songer à se séparer de la villa que le couple possédait à Pacific Palissades.

Une maison qui coute très cher à l’entretien

La somptueuse villa de Pacific Palissades a une valeur qui tourne autour de 15 millions d’euros. Donc une très très belle demeure. Par contre, cette propriété lui coute près de 17 000 euros en taxes, impôts et assurances par mois. Et on n’a pas encore parlé de l’entretien. C’est ainsi que la jeune femme a du, la mort dans l’âme prendre la décision de se séparer de cette magnifique demeure. Au vu de l’endroit où elle est placée et surtout au vu de l’équipement, elle devrait réussir à la vendre. En effet, la villa comporte de nombreuses commodités.

Une villa immense de plus de 1000 M2

Le taulier a toujours vu les choses en grand. Ainsi sa villa de Los Angeles, qu’il a fait construire il y a une dizaine d’années a 1000 M2 habitables. Elle comporte plusieurs salons, des chambres, moult salles de bains. Mais Jojo s’y était aussi fait installer un studio d’enregistrement et une salle de cinéma de 18 places. Bien entendu une villa hollywoodienne n’est une demeure de star que si elle est équipée d’une belle piscine et c’est le cas. Or Laeticia a aujourd’hui la tête sous l’eau. Et elle n’a sans doute plus trop le choix. La veuve a déjà du se séparer de plusieurs des personnes à son service. De plus, elle n’a pas de rentrée d’argent par elle-même . Elle n’a jamais travaillé. De toute façon, il est inutile pour elle de garder une villa à Los Angeles, elle n’a plus besoin de faire semblant de résider en Californie. Elle a donc très logiquement fait le choix de mettre cette propriété en vente. L’argent que cela lui apportera lui permettra de régler ses dettes. En effet, elle doit encore pas mal d’argent au fisc et à Laura.