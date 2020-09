Lady Gaga : Michael Polansky a désormais un surnom, les fans n’aiment pas !

Alors que la chanteuse est occupée à réunir des stars internationales pour son concert caritatif contre le COVID-19, à l’image de Céline Dion ou Elton John, Lady Gaga s’est confié le temps d’une interview événement, non sans parler de son nouveau petit ami, avec lequel elle semble filer le parfait amour depuis de nombreux mois. Grâce à Internet, le quotidien de la chanteuse n’aura plus de secrets.

Lady Gaga parle avec beaucoup d’amour de son nouveau petit ami

La pop star, 34 ans, a déclaré tout son amour pour son petit ami Michael Polansky, lors d’une apparition dans l’émission « Morning Joe » de MSNBC ce vendredi, où elle a aussi discuté du prochain événement One World: Together At Home, qui doit avoir lieu samedi soir.

Tout en discutant de santé mentale et de la nouvelle pandémie de coronavirus avec les présentateurs Mika Brzezinski et Joe Scarborough, Lady Gaga s’est livrée avec désinvolture sur Polansky, l’appelant « l’amour » de sa vie.

« Avec la Fondation Born This Way, ma mère, Cynthia Germanotta, et notre co-fondatrice Maya, que j’aime tellement, travaillent avec moi et l’amour de ma vie sur un petit quelque chose concernant la santé mentale », explique Gaga, en précisant qu’il s’agit d’une application.

Gaga et son chéri, 36 ans, spécialiste en technologie par son métier, passent leur temps ensemble au domicile de la chanteuse de « Stupid Love » à Malibu, en Californie, puisque comme beaucoup d’autres habitants du pays, ces derniers doivent rester confinés chez eux.

Le nouvel homme de Lady Gaga la rend très heureuse

Une source a déclaré au magazine people, plus tôt ce mois-ci, que le couple « passait du bon temps chez la star » et se nourrissait de « commandes en livraison » tout en s’isolant.

Le duo a été vu pour la première fois lors de la soirée du réveillon à Las Vegas.

Celle qui a remporté un Oscar pour son film « A Star is Born » a confirmé leur relation en février, partageant une photo d’elle très câline avec Polansky sur un yacht.

Dans une récente interview pour le magazine « In Style », Gaga admet qu’elle se projette énormément avec lui, et qu’elle est « très excitée d’avoir des enfants ». La chanteuse se dit d’ailleurs épatée par le phénomène de la grossesse, et a hâte de donner la vie « à un petit humain qui va grandir à l’intérieur d’elle ». Dans le même temps, la pop star pense également au mariage, puisque pour la première fois depuis longtemps, elle l’envisage sérieusement avec son nouveau chéri.

Lady Gaga soutient la procédure de confinement imposée

En mars, Lady Gaga a qualifié l’auto-mise en quarantaine d’un « acte citoyen pour le monde », alors qu’elle partageait un selfie sur Instagram avec Polansky.

« Restez fort, jouez aux jeux vidéo et aux cartes, et prenez soin de nous », écrit-elle en légende. « Rappel important : gardez votre esprit le moins stressé possible et votre corps toujours en mouvement. Essayez de ne pas le transmettre si vous avez le #corona, c’est une bonne chose de rester à la maison si vous le pouvez ! Quel acte citoyen pour le monde. »



Afin de récolter des fonds pour le COVID-19, la chanteuse organise l’événement One World: Together at Home, qui sera diffusé le 18 avril au soir sur de nombreuses plateformes (YouTube, Amazon Prime, etc.). Ce concert caritatif a notamment pu naître grâce à un partenariat avec Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé. Plusieurs grandes stars y seront présentes, à l’image de Billie Joe Armstrong de Green Day, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, Chris Martin et Alanis Morissette.