Lady Gaga griffe Ariana Grande !

« Rain on me » cela vous parle? Bien sûr que oui. C’est le fruit de la collaboration entre Ariana Grande et Lady Gaga, une superbe chanson qui a été présentée en mai 2020 au grand public. Ariana Grande a une voix ahurissante, capable de tenir les notes les plus hautes. Ariana a la chance d’avoir ce que les anglo-saxons appellent a « whistle voice ». En France nous appelons une voix de soprano colorature. Lady Gaga elle, ne se présente plus. Musicienne, auteur-compositeur, la Gaga est la quintessence même de l’artiste. Excentrique et créative, un concentré de talent à l’état pur. Ce n’est donc pas un hasard si ces deux femmes ont conjugué leurs talents respectifs pour en faire un titre qui a bien sûr été un immense succès. Second single extrait de l’album Chromatica de Lady Gaga, le titre a atteint la première place des classements des charts américains à peine une semaine après sa sortie. C’est le 8ème titre de Lady Gaga à atteindre ce niveau. Cette collaboration est aussi le 7ème succès d’Ariana Grande.

Une collaboration entre deux talents confirmés

Ariana Grande qui accompagne Lady Gaga dans ce duo, est certes un peu plus jeune mais a déjà tout d’une grande. Elle a commencé à 15 ans dans une comédie musicale où sa voix pure s’est vite fait remarquer. En 2013, âgée de 21 ans, la jeune femme remporte le prix de la meilleure nouvelle artiste de l’année. Elle confirmera l’année suivante où elle sera élue meilleure révélation de l’année. En 2016, Ariana est élue artiste de l’année. Entre temps elle a bien entendu été régulièrement nominée aux grammy awards.

Lady Gaga de son coté a une carrière que beaucoup lui envient. De sept ans l’aînée d’Ariana, elle survole les charts depuis ses 22 ans et tient la dragée haute à Madonna. Ses albums sont régulièrement encensés par la critique et sont systématiquement des succès commerciaux.

Sa maison de disque estime ses ventes à 180 millions de disques dans le monde. Ses tournées se déroulent à guichet fermé et Lady Gaga s’est payé le luxe de faire un détour par le cinéma. Elle a bien entendu interprété la chanson phare du film « A star is born » et s’est vu remettre un golden globe pour sa prestation. Nommée à l’Oscar de la meilleure actrice en 2019 pour ce film, la statuette lui échappera de peu au profit de la britannique, Olivia Colman.

Une blessure à l’œil pour Ariana Grande pendant les répétitions

Les deux chanteuses ont un autre point commun, en plus de l’immense talent de chacune. Toutes deux sont de grandes perfectionnistes. Toutes deux ont pour habitude de travailler d’arrache-pied pour que le résultat soit irréprochablement parfait. C’est ainsi que les deux artistes ont inlassablement répété chants et chorégraphies. L’ampleur de ce travail se voit d’ailleurs sur le clip. Le show est millimétré. La musique, le chant, la chorégraphie, tout est parfaitement fluide. A regarder le clip, on ne dirait pas qu’il y a eu un accident pendant les répétitions.

Lady Gaga griffe Ariana Grande

Lors des répétitions, chacune des deux chanteuses étant concentrée sur sa chorégraphie, Lady Gaga a malencontreusement griffé Ariana Grande au niveau de l’œil. La blessure est heureusement superficielle et Ariana n’a rien de grave. Par contre, dans le milieu des stars où l’ego est en général immense et où les comptes se règlent via les avocats, Ariana a eu une réaction absolument stupéfiante. Pendant que Lady Gaga se confondait en excuses, sa jeune consœur lui a répliqué « J’ai été griffée par une grande, j’espère que j’en garderais une cicatrice ». Selon les témoins Lady Gaga aurait du courser Ariana pour lui mettre une crème cicatrisante sur le visage. Elle a finalement du l’immobiliser pour la soigner de force, Ariana voulant garder la trace de l’impact comme souvenir.