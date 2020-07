Lady Gaga : la chanteuse très émue par le succès de son événement « One World » !

Derrière cet événement inédit se cache Lady Gaga, qui avait décidé fin mars de ne pas rester les bras croisés pendant que le coronavirus progressait dans le monde. Utilisant ses talents d’artiste et de chanteuse, la jeune femme a donc eu l’idée d’organiser un grand concert virtuel, avec la coopération d’une multitude d’autres stars de la musique, retransmis en direct dans le monde à travers de nombreuses chaînes télévisées et plateformes internet.

Lady Gaga a remercié ses fans sur Instagram

Alors que l’événement a remporté un franc succès, puisqu’il a été regardé par des milliards de personnes dans le monde, Lady Gaga a remercié ses fans aujourd’hui, à travers une story sur Instagram. Celle qui a réussi à rassembler des noms aussi prestigieux qu’Elton John, les Rolling Stones ou encore Céline Dion, semblait visiblement émue d’avoir apporté sa contribution à la lutte contre le COVID-19.

« Merci du plus profond de mon cœur d’avoir regardé #TogetherAtHome. Merci d’avoir partagé un moment de bienveillance les uns envers les autres, de positivité et d’amour. On vous aime ! » a écrit la chanteuse.

Sur les réseaux sociaux, l’événement organisé par Lady Gaga avait rassemblé des millions d’internautes, qui avaient échangé ensemble pendant le direct, grâce au hashtag #TogetherAtHome. Une belle façon d’honorer la démarche de la jolie blonde, qui souhaitait avant tout réunir la population autour d’une même belle cause.

Lady Gaga récolte plus de 120 millions de dollars

Au-delà de l’élan de solidarité voulu par Lady Gaga, il s’agissait aussi de recueillir des dons à destination de l’OMS et des associations qui viennent en aide aux soignants. Là encore, c’est un succès pour la pop star, puisque son événement, organisé en collaboration avec Global Citizen et l’OMS, a plus qu’atteint les objectifs qu’elle s’était fixés.

D’après le compte Twitter de l’organisation Global Citizen, les promesses de dons atteignent plus de 127 millions de dollars.

Cet argent permettra de soutenir le personnel soignant de tous les pays du monde, ainsi que le Fonds de solidarité pour la lutte contre le COVID-19, géré par l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Pour aider Lady Gaga dans son entreprise, de nombreuses personnalités internationales s’étaient réunies autour d’elle, comme Jennifer Lopez ou Bill Gates, mais aussi des artistes françaises, à l’image de Christine and the Queen et Angèle. Alors que le concert était diffusé en simultanée sur un grand nombre de plates-formes et de chaînes télévisées, le compte YouTube de Global Citizen a rassemblé à lui seul plus de 22 millions de spectateurs de tous les pays. En ce qui concerne le vrai chiffre des audiences, nous devrions avoir la réponse d’ici quelques jours, mais d’après les estimations, ce dernier se compterait en centaines de millions de personnes, au bas mot.

En 1985, un événement du même style, Live Aid, destiné à lever des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie, avait rassemblé près de 2 milliards de personnes sur la planète. Qui sait, peut-être que Lady Gaga pourra se vanter très bientôt d’avoir explosé ce record ?