Lady Diana : choc, elle avait des fioles avec du sang dans son frigo !

Les rumeurs révèlent que Lady Diana était poursuivie par les menaces. Si vous regardez des reportages, vous pouvez comprendre que la princesse ne se sentait pas forcément en sécurité. Elle a perdu la vie le 31 août 1997 lors d’un accident de voiture alors qu’elle tentait apparemment de fuir les photographes. Elle se trouvait au niveau du pont de l’Alma lorsque le plus dramatique s’est produit. Elle se trouvait en compagne de Dodi Al-Fayed également décédé pendant ce fait divers qui a marqué les esprits des Français, mais aussi des Britanniques.

Pourquoi avait-elle des fioles avec du sang ?

Cela peut paraître très surprenant, car pourquoi la princesse Lady Diana avait-elle des fioles avec du sang ? Ce n’était pas une collection, une passion ou encore une envie de dépasser les règles imposées par la famille Royale. Cela est toutefois lié à cette dernière, car elle devait faire face à toutes les menaces. Par conséquent, cette possession avait un lien avec des mesures de sécurité, elles devaient être à ses côtés lors de tous les déplacements.

Il y a exactement 23 ans, le monde pleurait la disparition de Lady Diana. Morte le 31 août 1997 à la suite d’un «accident de voiture» à Paris. Une femme incroyable avec un grand cœur 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/TvpQzf6mYj — Ti chabin 972 rpzt (@euuworst) September 1, 2020

Lady Diana n’était pas la seule apparemment à posséder ces fioles avec du sang .

. Tous les membres de la famille Royale doivent en avoir à leurs côtés pendant leur déplacement.

Il faut savoir que la princesse était forcément très exposée, le risque était alors grand dès qu’elle quittait son domicile.

31 Août 1997:

Il y a 23 ans, Lady Diana Spencer disparaissait à l'âge de 36 ans à bord d'une Mercedes Benz W140

Princesse de Galles entre 1981 et 1996, elle décède en compagnie de Dodi Al-Fayed 42 ans et de Henri Paul, le conducteur âgé de 41 ans

Trevor Rees a survécu#LadyDiana pic.twitter.com/NKvQkjR3Nj — l'Histoire du jour© (@394Histoires) August 31, 2020

L’accident en France a notamment pu illustrer cela, car, dès que la princesse Diana se retrouvait dehors, elle attirait la foule. Cela faisait d’ailleurs de l’ombre à son mari, et surtout à la famille Royale. Certains sont convaincus que sa mort serait reliée à tout cela, mais la thèse de l’accident a été validée à l’époque. Lady Diana est décédée alors que la voiture conduite par son chauffeur s’est encastrée sous le pont de l’Alma. En ce qui concerne les fioles avec du sang, cela permettait de pallier à tous les problèmes. Avec son propre sang, les médecins pouvaient alors intervenir dans les plus brefs délais si la situation le demandait pour une transfusion par exemple. De ce fait, l’équipe qui s’occupait de Lady Diana alors qu’elle était encore mariée au prince Charles pouvait utiliser ce sang.

Les confidences d’un secrétaire particulier de Lady Diana

Ce sont de nouvelles informations qui sont relayées dans le Daily Star. Nous apprenons ainsi que les fioles faisaient partie de tous les déplacements notamment dans les pays en développement ou lorsqu’elle se trouvait à l’étranger. Le petit réfrigérateur suivait la princesse et elle avait des réserves de sang dans des fioles. L’entourage avait également fait l’objet d’un test notamment pour savoir si les personnes pouvaient donner leur sang si elle devait être transfusée.

Cela était possible lorsqu’elle était liée à la famille Royale, mais les réserves étaient-elles présentes lorsque l’accident en France s’est produit ? Comme elle n’appartenait plus à la famille du prince Charles, les fioles ne devaient pas être présentes. De plus, le déplacement n’était pas officiel, car elle se trouvait avec son amant. Le site a également permis d’apprendre que le Prince Charles et la reine Elizabeth II qui sont très médiatisés ont aussi ce petit réfrigérateur avec les réserves de sang. Enfin, les héritiers du trône auraient tendance à ne jamais prendre l’avion ensemble au cas où un drame se produirait. La lignée royale serait ainsi protégée, mais cela ne se produit pas seulement dans cette famille.