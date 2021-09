Lââm se plaît bien dans sa nouvelle vie : Un 50e anniversaire qui ne passe pas inaperçu sur la toile… Les fans de la chanteuse sont d’accord !

La célèbre chanteuse Lââm a récemment fêté son 50e anniversaire. Celle qui a notamment fait parler d’elle dans les années 90 et début 2000 vient de souffler sa 50ème bougie. La star a laissé ses empreintes sur plusieurs générations et aujourd’hui, l’occasion est bonne pour prendre de ses nouvelles.

Absente sur scène, mais toujours près de ses abonnés sur les réseaux sociaux

Lââm a énormément manqué à ses plus grands admirateurs. On se souvient encore de ses titres emblématiques ‘’Petite sœur’’, ‘’Je veux chanter pour eux’’ ainsi que le très célèbre ‘’Jamais loin de toi’’. Qu’est-elle donc devenue après autant d’années d’absences ?

Celle qui a touché le monde de la musique comme choriste de Mariah Carey n’est plus à présenter. D’ailleurs, les jeunes Français des années 90 et 2000 la connaissent très bien. Certes, elle n’a plus révélé d’autres nouveaux albums après le dernier ‘’Au cœur des hommes’’. Toutefois, elle n’a pas été rayée des tablettes de ses admirateurs. Les lyrics de ses moult tubes sont restés gravés sur les lèvres tout comme dans les cœurs.

Par ailleurs, si vous ne voyez plus la chanteuse sur scène, sachez qu’elle marque bien sa présence sur la Toile. Sur Twitter et Instagram, Lââm reste proche de sa communauté. Elle était même passée par son compte Twitter pour donner des retours à plusieurs interrogations qui démangeaient la tête de ses admirateurs. La compagne du musicien Robert Suber avait confirmé qu’elle ne ferait plus de come-back. « Il n’y a plus d’albums, ce qui ne m’empêchera pas de poster des compos gratuitement pour vous et des reprises » avait-elle laissé circuler.

La participation de Lââm dans ‘’DALS’’

La dernière fois que la chanteuse est apparue à la télévision remonte à 3 ans. C’était au cours de sa participation à l’émission ‘’The Island’’ sur M6 en 2018. Depuis cette période, Lââm a déserté le feu des projecteurs. Cependant, après ces longues années d’absence, elle s’est bien décidée à faire son retour. Sauf que cette fois, ce ne sera pas pour chanter, mais pour bouger. La danse, c’est donc bien ce à quoi Lââm va se donner. Cette dernière figure dans le casting de l’émission de TF1 ‘’Danse avec les stars’’ saison 11.

Le magazine Télé Star avait même eu à l’interroger à ce propos. L’objectif c’était d’élucider les raisons qui l’ont motivé à prendre part à ce concours de danse entre célébrités. Lââm s’est librement expliqué, soulignant qu’elle n’est plus une star, mais plutôt une légende. Sa participation ne veut en aucun cas être un prétexte de relancement de carrière, elle assure n’attendre rien en retour.

Lââm sans peur et prête à d’autres défis

Aussi, au cours de cette même interview, Lââm a révélé qu’elle n’avait aucune crainte vis-à-vis des autres participants. La célèbre chanteuse qui a soufflé sa 50ème bougie a précisé qu’elle n’a nullement l’intention de réaliser des coups bas. Elle a juste peu d’elle-même. « Je ne ferai pas de coup bas et je souhaite bonne chance à tous les candidats… Je ne viens pas pour me faire des amis, je n’en ai pas besoin… J’ai juste peur de moi-même… »

Mis à part le chant et la danse, l’épouse de Robert Suber se laisse challenger par d’autres projets. Elle ne serait d’ailleurs pas contre des rôles dans des séries télévisées. Des participations à des émissions de divertissement autour de la chanson ne sont également pas à mettre en marge.