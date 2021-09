Lââm (Danse avec les stars) : La chanteuse se filme dans un cabinet médical et inquiète ses fans… Serait-elle blessée ?

C’est une vidéo inquiétante que Lââm a partagée avec ses fans ce vendredi 10 septembre 2021. En effet, la chanteuse a fait un post dans lequel on voit un cabinet médical. Une vidéo qui suscite des interrogations dans le cœur de tous ses abonnés.

Danse avec les stars dans une bonne ambiance

Plus que jamais, les téléspectateurs trépignent d’impatience. Après 2 ans d’absence, c’est le grand retour de Danse avec les stars, et le ton est donné avec la bande annonce qui est sortie il y a peu. Cette dernière a recueilli les appréciations des téléspectateurs, qui ont pu confirmer la participation de tous les candidats.

Chanteurs, acteurs, sportifs et miss France, tous s’affronteront à partir du 17 septembre 2021, pour pouvoir remporter le trophée de Danse avec les stars. Si les candidats sont toujours différents, dans le jury, il y a eu des changements importants cette année. Il faut dire qu’en dehors de Chris Marques, tout le monde a été remplacé.

Cette année, ce sera la 11e saison de Danse avec les Stars et pour l’occasion, la production a mis les petits plats dans les grands. Parmi les célébrités invitées, il y a la chanteuse Lââm. D’après ce qui a été retenu, il semblerait que la bonne humeur règne entre les différents artistes. La chanteuse de 50 ans, elle, s’entend bien avec la plupart de ceux qui sont là. Aussi, le courant est apparemment très bien passé entre elle et la jeune chanteuse Wejdene.

D’ailleurs, Lââm a révélé en avoir été très étonnée. Cette dernière semble avoir été charmée par la jeune fille, qui pour elle, est très gentille, mais aussi très intelligente et en avance. Lââm s’est confiée à ce sujet dans un entretien, qui a été publié sur la page Instagram officielle de l’émission Danse avec les stars. Cela a dû faire plaisir à Wejdene…

Qu’est-il arrivé à Lââm ?

Le jour J approche et les entraînements ont déjà commencé avec les candidats et leurs danseurs. Néanmoins, on dirait bien que les choses ne se passent pas comme prévu pour la chanteuse. Si elle s’entend bien avec ses camarades, elle semble avoir des difficultés à tenir le rythme des entraînements.

Déjà ce mardi 7 septembre 2021, elle est apparue sur son compte Instagram, en étant apparemment au bout du rouleau. En légende, Lââm a présenté ses respects à tous les danseurs, ayant apparemment pris conscience que ce n’était pas un exercice des plus faciles. Elle révélait aussi que la veille, c’est en larme qu’elle est rentrée chez elle, tellement elle n’en pouvait plus.

Pour couronner le tout, ce vendredi 10 septembre 2021, celle qui a repris Je veux chanter pour ceux de Michel Berger, a publié une vidéo. Celle-ci avait de quoi inquiéter les fans de l’artiste, puisque c’était clairement un cabinet médical. Confirmant les suspicions, Lââm a indiqué en légende, que c’était chez le docteur.

Accident de danse ? On n’en sait pas plus, et les fans espèrent que quel que soit le problème, il soit sans gravité pour la chanteuse.