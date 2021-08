La reine Elizabeth II : une riposte juridique lancée pour contrer les attaques continuelles de Meghan et Harry !

Tout ne va pas pour le mieux au sein de la famille royale. Les fréquents propos du prince Harry et de sa compagne Meghan Markle sortent la reine Elizabeth II du silence. Une sortie qui ne passe pas inaperçue puisqu’elle vient d’ordonner une riposte juridique suite aux allégations du couple des Sussex. On vous en dit plus dans la suite.

Une tournure que personne n’a vue venir

Meghan Markle et le prince Harry ne mâchent plus leurs mots au sujet de la famille royale. C’est ce qu’on peut retenir de leurs déclarations depuis que la situation est devenue toute autre avec la famille royale. En plus, les rivalités ne font que grandir entre les deux parties après l’interview fracassante donnée par le couple à Oprah Winfrey. En effet, la mère d’Archie et de Lilibet avait fait une déclaration assez choquante. Elle aurait songé à se suicider à l’époque où son couple vivait encore à Frogmore Cottage.

Le prince Harry lui avait affirmé que son père Charles ainsi que son frère William étaient enfermés dans la monarchie. Toutefois, aucune allégation du couple n’avait porté sur la reine Elizabeth II. Cependant, cette dernière n’est pas restée muette face aux critiques qui touchaient les membres de sa famille. La veuve du prince Philip a brisé le silence en sortant ses armes. Soulignons que son petit-fils avait déclaré qu’il prévoyait dire sa version de la vérité dans une autobiographie.

Elizabeth II ne va tolérer aucune autre attaque !

D’après les informations publiées par le Daily Mail, les accusations et les attaques du prince Harry et Meghan Markle exaspèrent la reine. De nombreuses sources ont même souligné que la mère du prince William a pris les taureaux par les cornes. En effet, elle aurait demandé à des responsables du palais de prendre des mesures. Ainsi, des experts en diffamation auraient été contactés à la suite des attaques répétitives des Sussex qui vivent aux États-Unis.

D’autre part, il se pourrait que la reine soit particulièrement agacée par le couple Harry-Meghan. À en croire le Sun, les éditeurs de l’autobiographie du prince Harry auraient reçu un avertissement juridique. Dans le cas où quelqu’un serait nommé dans le livre ou serait cible d’une accusation, cela passerait pour une diffamation. La reine Elizabeth II s’apprête donc à faire valoir ses droits face au couple des Sussex s’il persiste sur les accusations.

Le prince Harry et ses mémoires explosives de l’année prochaine

L’annonce a été faite par le prince Harry. Ses mémoires seront de la partie en 2022. Avec cette parution, la couronne risque de subir des secousses. Toutefois, la maison d’édition décrit l’ouvrage comme intime et sincère.

Pour Pengui Random House, il s’agit d’un ouvrage sur une personnalité mondiale très influente et fascinante de notre ère. De nombreux membres de la famille royale et du personnel de Kensington Palace craignent le contenu de ces pages.

On comprend donc que pour éviter une divulgation plus importante, Elizabeth II ne s’est pas fait prier pour passer à l’action.