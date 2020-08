La princesse Charlotte d’Angleterre : pourquoi elle ne sera peut-être pas princesse royale !

Qui ne connait pas l’adorable Princesse Charlotte. La petite brunette au sourire radieux illumine tous les clichée de son espiègle présence. Mais, contrairement à ce qu’on pense, celle qu’on présente sous le titre de « Charlotte, princesse royale d’Angleterre » n’a pas ce titre Elle est simplement la princesse Charlotte.

Le titre de la petite Charlotte

En effet, le titre ne va pas de soi. En fait, la petite fille pourrait voir ce titre changer avec le temps. Le titre de princesse lui a été donné par la reine qui voulait que les enfants de William soient tous traités à égalité. En effet, les règles en matière de succession en Angleterre comportent aussi les prédicats, qui sont les appellations données à un membre de la famille royale. Alors pourquoi est ce que la fille de William a le titre de princesse, alors que les petits-enfants d’Anne d’Angleterre, qui elle a le titre de princesse royale, ont les titres de Lord et de Lady. En fait, tout cela dépend des règles de transmission des titres en Angleterre et c’est très compliqué. De plus, les règles ne sont pas les mêmes dans la famille royale que dans les autres familles princières.

La transmission du titre de prince

Le titre de prince se transmet de père aîné à fils aîné sauf dans la famille royale. Donc William est prince, parce que son père est prince de Galles puisqu’il est héritier de la couronne. Mais comme Charles est le futur roi, tous ses enfants ont le titre de prince. La princesse Anne elle, s’est vu accorder le titre des mains de sa mère. Pourquoi ? parce qu’elle est née avant l’accession au trône de sa mère. Andrew et Edward eux, avaient les titres dès leur naissance, puisque ils sont nés alors que leur mère était déjà reine.

Par contre, les titres ne se transmettent pas par la mère, sauf si elle est sur le trône. Les enfants de la princesse Anne ont donc le titre de lord et de lady. Ceci explique aussi la raison pour laquelle les filles du prince Andrew ont le titre de princesses. Par contre, leurs enfants auront eux le titre de Lady et de Lord.

Les titres des enfants de William

Si aujourd’hui les enfants de William ont le titre de prince et de princesse, c’est en raison de l’intervention de la reine. En effet, le titre de prince et de princesse s’arrête aux petits-enfants du monarque mais vont du père au fils aîné. De ce fait, seul George devrait être prince. Il y deux exceptions à la cour. Les enfants du prince Edward, le plus jeune fils de la reine. Lui et son épouse ont demandé à la reine de ne pas donner de titre de princes à leurs enfants, pour les protéger de la vie royale. La seconde exception concerne les enfants de William. La reine n’ayant pas souhaité que des différences soient faites entre les enfants de William, puisque selon les règles, George en tant que fils de William est prince, sa sœur et son frère devant être Lady et Lord.

Lors de l’accession du prince Charles au trône, elle aurait eu le titre de princesse puisqu’elle aurait alors été la petite-fille du roi. Par contre, le jour où le prince George deviendra roi, la princesse Charlotte sera officiellement la princesse royale Charlotte d’Angleterre. C’est le prédicat de la sœur du roi. Ce titre sera porté par la princesse Anne, le jour où son frère montera sur le trône d’Angleterre.

Et le petit Archie?

Archie, en tant que fils du prince Harry ne pourra être appelé prince qu’à partir du moment où son grand-père, le prince Charles sera roi. En attendant, il est lord de naissance, mais au vu des relations de Harry avec la cour, il est peu probable qu’il soit désigné un jour par le prédicat de prince.