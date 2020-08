La nouvelle saison de Danse avec les stars annulée ? Camille Combal est pessimiste

Si les audiences de Danse avec les stars ne sont plus aussi impressionnantes que lors du lancement de l’émission, cette adaptation française de l’émission anglaise Strictly Come Dancing reste l’une des valeurs sûres de TF1, capable de satisfaire tous les fans de danse chaque vendredi soir. Mais avec l’épidémie de la covid-19 qui sévit toujours en France, il est impossible de permettre un tournage qui respecte les normes de sécurité sanitaire.

Alors que va-t-il se passer avec Danse avec les stars ? Les premiers noms évoqués pour le casting sont-ils à oublier ? Une diffusion en 2021 est-elle de mise ? La production planche-t-elle toujours sur le casting ? On vous dit !

Une candidate de télé-réalité et une miss France au casting

Comme chaque année, plusieurs mois avant la rentrée, les rumeurs circulent concernant le casting de Danse avec les stars et voient généralement justes. Pour 2020, deux noms ont notamment fait parler : celui de Jazz et celui de Vaimalama Chaves. Tout le monde connait cette dernière, elle qui a fièrement porté les couleurs de la France après avoir gagné l’élection Miss France fin 2018.

La première de son côté est plus connue chez les jeunes, elle qui est issue de la télé-réalité et désormais la star de son propre programme (La JLC Family, émission tournée autour de sa famille à l’image de ce que propose les Kardashian outre-Atlantique). Ce serait la deuxième star de télé-réalité à rejoindre le programme après Caroline Receveur, auto-entrepreneuse découverte dans Secret Story et qui a également fait Les Anges.

Mais les deux femmes seront-elles disponibles dans plusieurs mois et pas en septembre / octobre comme cela était prévu ? Mystère. On ignore si, du fait de ce décalage guère défini, elles ont renoncé à participer à la compétition.

Une diffusion début 2021 est-elle envisageable ?

Face à la crise sanitaire, TF1 a préféré ne pas prendre de risque et a directement annoncé que l’émission serait décalée, sans toutefois annoncer une date définie. Les rumeurs parlaient d’une programmation pour début 2021, mais le présentateur Camille Combal se montre bien défaitiste, toujours armé cependant de son légendaire humour :

« Je ne sais pas mais moi, dans mon calendrier, rien n’est noté à cette période hormis une pédicure. C’est ma grosse actualité pour le moment » a-t-il annoncé à PureMédias.

Sa co-animatrice Karine Ferri ne s’était pas montrée plus rassurante, elle qui expliquait que la visibilité pour la production était bien faible du fait du contexte, et qu’il était particulièrement ardu de prévoir une date. Les fans de l’émission sont donc dans l’attente mais pourront cependant se réjouir de voir Koh Lanta revenir très rapidement sur TF1.

En effet, la chaîne utilise le créneau laissé vacant du vendredi soir de septembre et octobre pour diffuser la nouvelle saison de son programme de survie, sous-titrée cette année Les 4 Terres. Et la chaîne souhaite capitaliser sur le succès de la précédente édition en proposant une nouvelle saison riche en nouveautés, qui pousse le curseur de la survie très haut. L’émission commencera dès le vendredi 28 août et les audiences devraient être au rendez-vous.

Le casting est-il toujours travaillé par la production ?

En l’absence de date de diffusion précise, il est sans doute très compliqué pour la production d’attirer un casting digne de ce nom. En temps normal, le casting reste une épreuve difficile puisque les personnalités doivent être disponibles plusieurs semaines. Leur vie est consacrée à la danse le temps de l’émission puisqu’elles doivent s’entraîner tous les jours en vu d’être performantes les vendredis soirs.

Mais avec l’épidémie et le flou autour du lancement de l’émission, difficile pour la chaîne de trouver des noms intéressants. Il semblerait cependant que le casting soit travaillé par les producteurs et qu’ils n’ont pas abandonné l’idée de diffuser le programme dans les mois à venir. C’est Camille Combal qui a lâché l’information, expliquant qu’il espère vraiment que l’émission pourra bientôt se faire :

« Nous espérons en tout cas qu’il y aura rapidement une nouvelle saison de Danse avec les stars (…) Cela va créer en plus d’attente pour la prochaine saison… Même si, à titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait une saison qui se tienne bientôt. Mais il faut que tout puisse se faire dans la sécurité »