La France a un Incroyable Talent : Pourquoi Karine le Marchand a remplacé David Ginola ?

La France a un incroyable revient sur M6 cet automne avec toujours les membres membres du jury. Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy se retrouvent, prêts à découvrir les nouveaux candidats qui espèrent tous remporter les 100 000 euros promis au vainqueur. Ce premier épisode nous a présenté de bien jolis numéros, et Marianne James a même appuyé sur le Golden Buzzer, propulsant une troupe de danse qui a rendu hommage au mouvement Black Lives Matter directement en finale. Épidémie de coronavirus oblige, plusieurs changements ont cependant été constatés.

Un public masqué et moins nombreux

Comme toutes les autres émission de M6, les producteurs ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournage en respectant les gestes barrières. Des Reines du Shopping aux Meilleurs pâtissiers, les fans sont heureux de découvrir leurs émissions favorites. Bien entendu, certains changement sont à signaler, notamment du côté du public. Le tournage a pu se faire avec la présence d’un public, mais celui-ci était masqué, et logiquement bien moins nombreux qu’habituellement. Des sièges libres séparent les personnes présentes afin qu’aucun risque ne soit pris.

Cela n’a cependant pas empêché le tournage de s’arrêter à cause d’un cas de coronavirus. Mais cela ne venait pas du public mais de l’un des membres du jury. Eric Antoine a fait savoir la nouvelle dans les médias, expliquant que le tournage avait dû s’interrompre par sa faute. Car même s’il n’avait aucun symptôme, il n’en restait pas moins positif. « J’ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production ». Or, cette année, la production misait tout sur l’économie. Raison pour laquelle vous ne reverrez pas David Ginola à la présentation.

Karine Le Marchand remplace David Ginola

L’ancien footballeur professionnel semblait bien installé dans l’émission. S’il ne faisait pas forcément l’unanimité (il a notamment été très largement critiqué par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste), il était visiblement très apprécié par la production et les membres du jury. Il semblait en tout cas tout à fait à l’aise dans ce nouveau rôle d’animateur et ravit de retrouver l’émission chaque année. Pourtant, en 2020, il n’aura pas fait son grand retour. En juillet dernier, nous apprenions en effet que Karine Le Marchand remplaçait David Ginola, et cette dernière semblait très heureuse de ce nouveau rôle : « Je suis hyper fière d’avoir été nommée cheffe d’orchestre de La France a un incroyable talent. J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C‘est la télé que j’aime, avec du show et du cœur »

David Ginola trop cher pour M6

Mais pourquoi David Ginola n’a pas pu enchaîner avec une nouvelle saison ? Car il n’aurait pas réussi à se mettre d’accord avec la production au sujet de son salaire. « L’aspect financier a pesé dans la balance » a-t-il expliqué au Parisien, sans trop s’épancher sur le sujet. « Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix« . Par exemple, David Ginola exigeait d’être « logé au Bristol » et d’être constamment entouré de « cinq personnes de son staff« .

Des désirs qui n’allaient plus dans le sens de la production en cette année 2020. Les chaînes de télévision et toutes les productions ont perdu énormément d’argent pendant la crise du coronavirus. Si le spectacle est toujours assuré et qu’on nous promet des numéros toujours aussi incroyables, il faut savoir que les producteurs n’ont pas dépensé sans compter. Cela nous laisse penser que Karine Le Marchand serait donc possiblement moins gourmande que l’ancien présentateur. Il faut dire que la présentatrice culte de L’Amour est dans le pré est habituée à l’univers champêtre, bien loin du chic d’un Bristol. Elle semble en tout cas avoir convaincu les internautes qui l’ont trouvé sympathique et proche des candidats. Elle semble très à l’aise dans ce nouveau rôle qui est le sien et on a hâte de la retrouver dès mardi prochain, à 21h05 sur M6.