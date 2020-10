La France à un incroyable talent : le jury choqué par une chanson qui va rester pour Marianne James

Cyril se présente donc devant les membres du jury avec une chanson qui a également interpellé la présentatrice à savoir Karine Le Marchand. Il écope bien sûr de plusieurs croix rouges et sa prestation n’a pas du tout convaincu. Les jurés ont tout de même voulu en apprendre un peu plus sur lui et les raisons de sa venue sur le plateau. Marianne James a notamment souhaité connaître l’origine de la chanson et Cyril a précisé qu’il avait composé la musique avec son synthétiseur.

Jui entrain de regarder la France à un incroyable talent et omg je viens de pleurer devant une performance, un crew qui dansait pour faire passer un message pour black lives matter et wow c'était si beau j'ai pas les mots omd… c'était juste ouf #BlackLivesMatter — xuxi (@Koyaliee) October 20, 2020

Marianne James ne comprend pas le choix de Cyril

La chanteuse révèle qu’elle adore ce qui peut se passer derrière avec les petites casseroles, mais elle n’a pas forcément été très attirée par l’interprétation. Cyril révèle qu’il a pourtant bien articulé pour chanter, mais pour Karine Le Marchand, il n’y avait même pas de refrain.

Marianne James lui précise qu’il ne reste pas dans l’aventure de La France à un incroyable talent, mais sa chanson pourra rester .

. Pour Éric Antoine, l’interprétation était hypnotique, mais également « suicidaire ».

Pour Sugar Sammy, il y avait comme son nom l’indique un véritable manque de respect notamment pour les oreilles.

Si quelqu'un connaît le son de la France a un incroyable talent sur la danse de Lemonade, je prends, c'était dingue — Madarssius (@Madarssius) October 20, 2020

La prestation de Cyril restera donc dans les annales de cette nouvelle édition qui est présentée cette année par Karine Le Marchand. Vous pouvez aussi découvrir cette dernière aux commandes de l’Amour est dans le Pré toujours sur M6. La présentatrice a obtenu la place alors que Ginola a été remercié par le groupe apparemment.

Un changement dans La France à un incroyable talent

Après quelques discussions, Cyril est toujours face au jury qui avait offert dans un premier temps quatre croix rouges. Toutefois, avec les déclarations du candidat dans La France à un incroyable talent, Marianne James et Éric Antoine décident de changer leur vote. Il obtient donc deux votes positifs, mais ce ne fut pas suffisant pour qu’il puisse rester dans cette aventure. Il n’est donc pas qualifié pour les demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine toujours sur M6.

Si vous souhaitez connaître la suite de La France à un incroyable talent, il faudra être devant votre poste de télévision le mardi à 21h05 sur M6. Il y a également de la concurrence avec, notamment, Capitaine Marleau et un nouvel épisode des Hobbit. D’ailleurs, France Télévisions a décidé de changer sa grille à cause du couvre-feu afin de proposer tous les soirs un film afin de divertir les personnes touchées par la situation actuelle. Nous rappelons que le couvre-feu concerne 8 métropoles et l’Île-de-France.