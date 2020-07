La fille de Jean-Pierre Pernaut en couple, découvrez son gros défaut !

Lou Pernaut a su profiter comme il se doit du confinement et, comme beaucoup d’utilisateurs à travers le monde, elle a trouvé comme échappatoire l’application TikTok. Vous avez été en effet très nombreux à rejoindre cette communauté déjà forte de plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde – mais qui pourrait cela dit bientôt être interdite dans plusieurs pays comme les États-Unis ou l’Inde, on vous explique tout ici.

Lou Pernaut a fait le buzz grâce à son père. Vous ne vous y trompez pas, son nom de famille est le même que celui du célèbre présentateur du journal télévisé, et cela n’est pas le fruit du hasard : Lou est bien la fille de Jean-Pierre.

Une vidéo qui fait le buzz sur TikTok et vient virale

La lycéenne recevait beaucoup de commentaires lui demandant si elle avait un lien de parenté avec Jean-Pierre Pernaut, le journaliste préféré des français, connu pour ses nombreux coups de gueule, qui seraient autorisés par les téléspectateurs comme le pense sa collègue Anne Claire Coudray, consciente que l’expérience de son ami lui permet de dire ce qu’il pense sans (beaucoup de) filtre.

Lou Pernaut a décidé d’y répondre avec beaucoup d’humour, en filmant son père durant le confinement. Du fait de son âge et des problèmes de santé qu’il a eu, Jean-Pierre Pernaut présentait son journal depuis sa maison, et ne se rendait plus dans les locaux ce TF1. Sa fille a donc pu amplement profiter de son père et en a profité pour le filmer.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Lou montrer son compte Instagram à son père, mais celui-ci ne semble absolument pas reconnaître sa propre fille. La vidéo a été massivement commentée, les internautes trouvant cela très drôle de voir le journaliste depuis son domicile.

Les enfants Pernaut : des futurs stars des réseaux sociaux ?

Lou et Tom peuvent se vanter d’avoir, malgré leur jeune âge, une jolie communauté sur les réseaux sociaux. Ils possèdent tous les deux plusieurs dizaines de milliers de followers, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’ils comptent se lancer dans le métier d’influenceur, loin de là.

Tom, âgé de 16 ans, rêve de travailler dans l’automobile, lui qui est un passionné de courses de voitures. Quant à Lou, elle vient de passer le Bac qu’elle a eu avec mention – et sa mère n’a pas oublié de la féliciter sur les réseaux sociaux. Elle aimerait travailler dans l’architecture d’intérieur.

Mais cela ne veut pas pour autant dire qu’ils n’alimentent pas leurs réseaux sociaux respectifs. Lou ne cache d’ailleurs pas sa relation, elle qui est en couple depuis quatre ans. Pour le site Oh My Mag, elle a d’ailleurs accepté de parler de son petit-ami. Elle nous en a ainsi appris plus sur sa personnalité.

Lou Pernaut est très jalouse !

Lou sort depuis quatre ans Arthur Jochem. Mais même si leur relation semble stable et très sérieuse, cela n’empêche pas la jeune fille d’avoir un comportement que partagent beaucoup de personnes : « Personnellement, je suis super jalouse. Toutes les filles auxquelles mon chéri parle, même si c’est des amies, je suis jalouse. Donc, oui, je suis super jalouse et possessive« .

On imagine cependant que cela ne dérange pas Arthur, puisque cela fait plusieurs années qu’il partage la vie de Lou. Et celle-ci voit imagine déjà son avenir avec lui : « Je veux un mariage et je veux des enfants, j’en veux trois ou quatre« .

Des mots qui devraient faire plaisir à son père et sa mère, sans doute heureux de voir leur fille si épanouie sentimentalement. On se rappelle de l’hilarante interview avec son frère Tom, dans laquelle ils se confiaient tous les deux sur leur vie, n’oubliant pas de parodier le journal télévisé type de leur père. L’imitation de Tom était d’ailleurs très réussie et avait beaucoup fait rire sa soeur – et les internautes aussi. Vous pouvez retrouver la vidéo ici pour en apprendre plus sur Tom et Lou Pernaut.