La famille Lyonnet s’agrandit : Alizée annonce l’arrivée d’un nouveau membre dans sa petite tribu… Une petite boule de poils baptisée Groot !

Ce samedi 30 octobre 2021, Alizée fait une annonce sur son compte Instagram. Elle partage avec ses abonnés une bonne nouvelle : sa famille s’agrandit. Avec son époux et ses enfants, ils viennent d’adopter un magnifique teckel arlequin. Le petit animal a été baptisé Groot.

Les Lyonnet, une belle famille recomposée

Alizée et Grégoire Lyonnet se sont connus sur le plateau de Danse avec les Stars. Ils ont participé ensemble à la quatrième saison de l’émission. Suite à leur victoire, ils ont décidé de s’unir et forment depuis un magnifique couple. Ils se sont installés en Corse et ont ensuite ouvert une salle de danse. La chanteuse et le danseur ont fini par se marier peu de temps après.

En 2019, le couple accueille son premier enfant. C’est une petite fille à qui ils donnent le prénom de Maggy. La famille compte désormais deux enfants, car Alizée avait déjà une fille prénommée Annily Chatelain. Elle est née de la relation passée entre la chanteuse et Jérémy Chatelain de la Star Academy.

Pour agrandir davantage leur tribu, le couple adopte un magnifique chien. Ils lui donnent le nom de Jon Snow. Ce dernier a d’ailleurs eu des problèmes de santé récemment. Il a fait une grosse frayeur à ses maîtres, mais finalement, tout est rentré dans l’ordre. Le petit animal avait visiblement besoin d’une tonte pour sa santé. Quelques semaines plus tard, ses poils ont bien repoussé. Il est maintenant tout beau et en pleine forme.

Alizée et sa famille adoptent une nouvelle boule de poils

Il y a quelques mois, Alizée est passée par une situation difficile. Elle a dû accepter le décès de Galak, son chihuahua. Cet animal partageait sa vie depuis plus de 10 ans. C’était donc une grande perte pour la chanteuse. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram, avec une légende très émouvante. Elle avait également partagé plusieurs photos de Galak, qui n’avaient pas laissé les abonnés indifférents. Alizée a même fini par se faire tatouer son chien sur la peau, sans doute une façon pour elle de lui montrer son amour éternel.

Suite à cet évènement, la maladie de Jon Snow a réveillé de mauvais souvenirs. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Aujourd’hui Alizée a décidé d’ouvrir son foyer à un nouvel animal de compagnie. Elle annonce son arrivée sur Instagram le 30 octobre dernier. Cette fois-ci, c’est une bonne nouvelle que la famille Lyonnet peut célébrer.

Leur nouvelle boule de poils est un teckel arlequin. Ils l’ont appelé Groot. Celui-ci fait déjà le bonheur de sa nouvelle famille avec sa magnifique petite bouille. Ce sont les filles, Annily et Maggy, qui vont être contentes. Jon Snow devrait aussi être ravi d’avoir un nouveau camarade de jeu. Même si un animal n’en remplace pas un autre, Groot devrait aider la chanteuse à faire complètement le deuil de son chihuahua décédé quelques mois plus tôt.