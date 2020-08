La Casa de Papel saison 5: cet énorme indice qui annonce la mort des braqueurs !

Il y a quelques mois, les fans de La Casa de Papel ont pu voir la saison 4 sur Netflix. Cette saison n’avait pas manqué d’action et il y a eu de grosses surprises.

Nairobi, l’un des personnages phares de la série espagnole s’est fait tirer dessus par Alicia Sierra. Elle avait été laissée pour morte, mais Tokyo a réussi à la sauver dans la saison passée. Pour autant, les showrunners se sont montrés cruels.

Alors que Nairobi se remettait à peine de sa blessure, c’est Gandia qui a fini par la tuer. Cette scène a choqué tous les fans et ils ont été très attristés par la disparition de ce personnage.

Ainsi, Nairobi ne sera pas présente dans la saison 5 de La Casa de Papel. Netflix prépare la prochaine saison et une photo a dévoilé quelques indices sur le destin des autres braqueurs.

Un indice qui n’annonce rien de bon

Au fil des années, les fans ont dû faire leurs adieux à de nombreux membres de l’équipe du Professeur. En effet, Moscou et Berlin ont connu un triste sort dans la Fabrique de la monnaie et du Timbre en Espagne.

Les fans de La Casa de Papel s’inquiètent et ils se demandent si les braqueurs vont réussir à s’en sortir dans la saison 5. La chaîne a dévoilé une première photo et celle-ci n’indique rien de bon. En effet, on retrouve un masque de Dalí qui est le symbole des braqueurs.

Néanmoins, celui-ci est au sol et est surtout fissuré. On peut donc penser que les braqueurs vont connaître un destin tragique dans la nouvelle saison. Pire encore, selon le média Melty, tous les personnages pourraient mourir dans le dernier épisode.

Le masque des braqueurs est laissé à l’abandon et cela peut indiquer que la révolution va prendre fin dans La Casa de Papel. En plus, on sait que la saison 5 clôturera la série et il faudra qu’elle offre une fin spectaculaire aux adeptes. Tokyo, Rio, Denver, le Professeur ou encore Lisbonne ne vont sûrement pas réussir à s’échapper une seconde fois et à se faire oublier. Les fans peuvent donc déjà se préparer au pire…

De nombreuses questions en suspend

La saison 5 de La Casa de Papel pourrait quand même répondre aux nombreuses questions des fans. En effet, ces derniers sont persuadés que Berlin n’est pas vraiment mort. La majorité de fans pense qu’il est emprisonné dans un endroit secret par les autorités espagnoles comme ce fût le cas pour Rio.

D’autres croient que Sierra est la femme de Berlin dans la série. Au cours de la saison passée, l’inspectrice a émis de gros indices sur son mari et elle a laissé entendre qu’il est mort d’un cancer. Cela voudrait donc dire que Berlin est le père du bébé et Sierra devrait par ailleurs bientôt accoucher. En plus, elle pourrait s’allier avec Le Professeur dans la saison 5 et rejoindre l’équipe de braqueurs…

Pour le moment, Netflix n’a pas annoncé une date de diffusion pour la saison 5 de La Casa de Papel.