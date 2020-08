La Casa de Papel est actuellement l’une des séries les plus suivies au monde. La saison 3 du show d’Álex Pina a été suivie par plus de 34 millions de téléspectateurs. Mais alors que la saison 4 signait son retour sur Netflix le vendredi 3 avril dernier, Javier Gómez Santander, coordinateur de scénario avoue regretter la mort de Berlin, un des personnages cultes de la série.

Berlin, personnage clé de la série

La casa de papel est une série télévisée qui raconte l’histoire d’un braquage minutieusement orchestré par huit malfrats avec comme tête pensante un homme surnommé Le Professeur. La série Espagnole a tout de suite suscité un grand intérêt auprès des cinéphiles, surtout après sa diffusion exclusive sur Netflix.

Parmi les personnages au caractère fort figure Berlin, joué par Pedro Alonso. Demi-frère du professeur, il représente le meneur du groupe à l’intérieur de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Berlin renvoie l’image d’un homme manquant de compassion et ayant un ressentiment négatif envers les femmes.

Le comportement controversé de Berlin fait de lui le personnage clé de la série. En effet bien qu’il incarne une attitude condamnée par la société, Berlin inspire à travers la série une certaine détermination malgré les difficultés auxquelles il fait face. Il fait montre d’un charisme irréprochable et inspire à son équipe la rage de vaincre.

L’annonce qui a choqué les fans

Les fans se sont particulièrement attachés à ce personnage à la fois vicieux et drôle qu’est Berlin. C’est pourquoi sa mort à la fin de la deuxième saison les avait énormément choqués. Le leader de la bande des braqueurs les plus redoutables de l’histoire du cinéma se faisait cribler de balles alors que ses amis et lui quittaient la fabrique de la monnaie. Se sachant condamné par une maladie incurable, Berlin a pris la lourde décision de se sacrifier pour toute l’équipe pour permettre à ses compères de gagner du temps et d’échapper aux mailles de la police. Interrogé à ce sujet, Pedro Alfonso affirmait : « c’était génial de pouvoir jouer la scène finale de la deuxième saison. Il (son personnage) se sacrifie pour sauver tout le monde, c’est un acte héroïque ». Berlin rejoignait donc la liste des quelques acteurs dont les personnages avaient été tués :

Radko Dragic, Oslo

Agustín Ramos, Moscou

Pour ce qui relève de la mort de son personnage, l’interprète de Berlin n’a pas caché ses sentiments : « Je ne savais pas que Berlin était mourant et, quand on me l’a annoncé, j’ai eu besoin de quelques jours pour digérer l’information… ». Plusieurs mois après cet épisode, Javier Gómez Santander balance une information qui choque toute la toile.

Il peut arriver que des scénaristes fassent des erreurs quant au choix des personnages devant tirer leur révérence dans une série. C’est certainement le cas pour Javier. Interviewé récemment par Express.co à propos de la série, il a d’abord évoqué le déroulement de l’intrigue en ces termes : « On avance chapitre par chapitre… ligne par ligne, nous ne considérons pas la durée de la série ». Il ajoutera ensuite « Si nous connaissions l’ampleur du phénomène, nous n’aurions pas tué Berlin. Nous l’avons tué trop tôt et il n’y a aucun moyen de le faire revivre ». Les scénaristes ont toutefois décidé de faire revivre l’acteur au moyen des différents flash-back au cours desquels les fans découvrent une autre facette de Berlin. Les créateurs font la lumière sur le personnage emblématique de la série On peut donc découvrir !

la complicité qu’avait Berlin avait avec son demi-frère,

sa relation avec Tatiana,

et ses rapports pour le moins compliqués avec Palerme.

Malgré l’émotion suscitée par la mort de Berlin et l’annonce faite par le scénariste, la série continue de cartonner partout dans le monde. Le show a battu l’année dernière le record de la série la plus recherchée sur Internet.