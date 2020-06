Kylie Jenner vivement critiquée pour son manque d’engagement pour le #BlackLivesMatter

Le monde entier – et plus spécifiquement les États-Unis – est indigné par la mise à mort de George Floyd. Cet homme afro-américain a été tué suite à une interpellation de police. Alors qu’il ne présente aucune contestation ni violence, il est mis à terre par un policier qui lui écrase le cou avec un genou. Pendant huit minutes, George Floyd manquera d’oxygène. « Je ne peux plus respirer » : tels seront ses ultimes paroles.

Les stars rejoignent la cause

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. En effet, dans l’incapacité d’intervenir – les trois autres policiers présents sur les lieux empêchent les passants de s’approcher – des témoins filment la scène, comme preuve de ce traitement indigne et inhumain.

Très vite, la vidéo devient virale et indigne tout ceux qui la voient. Le hashtag Black Lives Matter devient alors une tendance mondiale sur Twitter (il signifie « les vies des personnes noires comptent« ) et le racisme encore trop présent aux USA (et dans de nombreux pays) devient le mal principal de notre société à abattre.

Beyoncé, Taylor Swift, Meghan Markle : les stars donnent de la voix

Rapidement, les célébrités usent de leur influence et de leur notoriété pour faire entendre la cause, et ce ne sont pas seulement des personnes de couleur qui se joignent au combat.

Beyoncé d’abord a été indignée par la vidéo et n’a pas manqué de le faire savoir. La chanteuse de Single Ladies est politiquement engagée et a toujours mis en avant ses opinions. De son côté, Taylor Swift s’est également joint au mouvement. Elle a même récemment demandé à ce que deux statues de son État d’origine soient enlevées, puisqu’elles représentent deux personnalités racistes.

Meghan Markle, elle, a attendu une dizaine de jours avant de réagir, et son silence a d’ailleurs été pointé du doigt. Finalement, c’est avec toute son honnêteté qu’elle a expliqué avoir été tant choquée par la vidéo qu’elle devait prendre du recul sur la situation pour trouver les bons mots.

Mais de son côté, c’est en ce moment que Kylie Jenner est critiquée, et beaucoup la compare à Selena Gomez, dont l’approche du problème est louée par ses fans.

Selena Gomez vs Kylie Jenner : la comparaison en défaveur de la star de télé-réalité

Sur Instagram, certaines personnalités sont massivement suivies. Cela leur apporte un pouvoir non négligeable de par l’incroyable visibilité qu’elles ont. Parmi les comptes les plus suivis, nous comptons par exemple Cristiano Ronaldo (personnalité la plus suivie avec 224 millions d’abonnés) ou encore The Rock (l’acteur en compte 187 millions).

Parmi les personnalités avec le plus de followers, nous pouvons également parler de Selena Gomez (qui a détenu le record pendant plusieurs années, elle compte aujourd’hui 180 millions d’abonnés) et Kylie Jenner (181 millions).

Pourtant, les deux jeunes femmes n’usent pas de leur influence de la même manière, et les internautes ont comparé leur compte Instagram respectif pour montrer leur engagement. Et cela ne fait pas pencher la balance du côté de Kylie, bien au contraire.

Selena Gomez / Kylie Jenner Two celebs with the same amount of followers Two VERY DIFFERENT ways of utilizing their platform. Wow. pic.twitter.com/6Njgs8KNYz — Kenny M (@kennaymart) June 15, 2020

Kylie Jenner : un silence critiqué

Depuis plusieurs jours, Selena Gomez a décidé de laisser plusieurs personnalités noires agir sur son Instagram. Elle leur donne les clés de son réseau social afin qu’ils fassent passer des messages sur le racisme, la ségrégation, l’intolérance et la xénophobie.

Une approche qui a été louée par des millions de personnes. Au lieu d’utiliser son réseau pour promouvoir son album Rare sorti en janvier 2020 ou sa nouvelle marque de produits de beauté qui s’apprête à sortir, la chanteuse de Lose You To Love Me le dédie totalement à cette importante cause.

Et du côté de Kylie ? Rien. Certains lui ont directement écrit en lui disant d’utiliser son incroyable notoriété pour faire évoluer les mentalités et sa réponse fut la suivante : « je l’ai déjà fait« . En effet, la jeune entrepreneuse avait mis en story une chaîne, dans laquelle elle avait tagué 10 personnes pour qui le mouvement était important. Bien trop peu pour ses fans qui demandent plus d’action, surtout quand sa fille Stormy est une jeune fille de couleur.

Le débat est désormais lancé et si Selena Gomez continue sur sa lancée (pas un jour ne se passe sans nouveau post Instagram, elle qui en publiait très peu habituellement), on ignore si Kylie écoutera ses fans et décidera d’user de son influence pour rejoindre totalement la cause.