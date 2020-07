Kylie Jenner sans aucun maquillage, méconnaissable, les fans sous le choc!

Kylie Jenner: La star de « Keeping Up With The Kardashians » est devenue la plus jeune milliardaire autoproclamée du monde en faisant la promotion de sa gamme de maquillage et en apparaissant toujours sous son meilleur jour, dans un look impeccable.

Repérée dans la rue en fin de semaine dernière, sans maquillage et sans son apparence habituelle, elle était presque méconnaissable…

Kylie Jenner ne respecte pas le confinement

La jeune femme de 22 ans est très présente sur les médias sociaux depuis le début du confinement lié au coronavirus, encourageant ses fans à rester chez eux pour être en sécurité. Mais il semble qu’elle n’ait pas suivi ses propres conseils dimanche, lorsqu’elle est allée à Beverly Hills rendre visite à sa meilleure amie Stassie Karanikolaou.

Les deux amies sont généralement inséparables, mais elles ont été séparées pendant des semaines après que les Américains, comme de nombreux citoyens dans le monde, aient été exhortés à prendre leurs distances l’un par rapport à l’autre afin d’empêcher la propagation de COVID-19.

Kylie, qui partage la garde de sa fille de deux ans, Stormi, avec son ex Travis Scott, se débarrasse régulièrement de son maquillage lorsqu’elle est seule à la maison, mais ne sort que très rarement en public sans se maquiller au préalable.

Dimanche, elle avait l’air pourtant très à l’aise lorsqu’elle est sortie de sa voiture sans maquillage, se débarrassant même de ses chaussettes et de ses chaussures !

En sortant sans maquillage, Kylie, la plus jeune des frères et soeurs Kardashian-Jenner, s’est montrée au naturel, sans aucun artifice. Et plutôt que de coiffer ses cheveux bruns avec des extensions, comme à son habitude, elle a attaché ses cheveux naturels en chignon, sans effectuer les tresses qu’elle aime tant réaliser habituellement.

Kylie sans maquillage, les fans sous le choc

Kylie était vêtue d’un pull confortable et affichait un sourire détendu face aux nombreux photographes présents pour immortaliser cet instant. Visiblement, apparaître sans maquillage et sans coiffure, dans une apparence négligée, ne semblait pas la gêner outre mesure.

Elle transportait un grand sac de chips Lays et de l’eau lorsqu’elle s’est rendue à sa voiture, marchant pieds nus sur le sol. Un membre de son équipe de sécurité attendait près de sa Mercedes G-Wagon couleur caramel, pour ouvrir la porte et l’aider à entrer. Elle s’était garée derrière la Mercedes noire de Stassie, équipée d’une plaque d’immatriculation personnelle portant son nom.

Le mois dernier, Kylie était l’une des nombreuses célébrités à qui le général Jerome M Adams, chirurgien américain, avait demandé d’user de leur influence pour inciter les gens à rester chez eux.

Kylie avait alors transmis le message à ses millions d’adeptes, en tweetant : « J’espère que tout le monde se sent bien ! Il est tellement important en ce moment de se mettre en quarantaine pour s’assurer que nous ne nous mettons pas en danger ou que personne ne peut supporter ce virus. »

Elle avait ensuite publié une série d’articles sur son compte Instagram, qui soulignaient l’importance de rester chez soi.

On ne sait pas si Kylie est entrée chez Stassie, mais elle a été photographiée en train de garder une distance de sécurité alors qu’elle se tenait au bas des marches de la maison de Stassie, parlant à son amie qui se trouvait sur le seuil de la porte.

Quoi qu’il en soit, la sortie de Kylie Jenner sans maquillage a agité les réseaux sociaux, les nombreux fans de la jeune femme n’arrivant pas à croire que celle-ci se montre ainsi sans maquillage, dans les rues de Beverly Hills.