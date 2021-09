Kylie Jenner enceinte : La star confirme sa grossesse en partageant la réaction de Kris Jenner… beaucoup de joie et d’émotion !

C’est maintenant chose confirmée. Kylie Jenner passera par la maternité pour une deuxième fois. La star de la famille Kardashian/Jenner vient de rendre formelle la nouvelle. C’est à travers une vidéo émouvante via son compte Instagram le 8 septembre dernier que la communauté de Kylie a été tenue informée. On vous en dit plus dans la suite.

Un secret qui a été bien gardé longtemps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

C’est maintenant chose connue de tous. Kylie Jenner sera maman pour une seconde fois. La compagne du rappeur Travis Scott et sœur de Kendall Jenner a su bien tenir le secret. D’ailleurs, c’était le cas lors de sa première grossesse. L’information faisait petit bruit depuis de nombreuses semaines dans les médias.

Toutefois, la plus jeune star de la famille Kardashian/Jenner cachait bien son jeu. En effet, elle n’avait pas arrêté de se faire découvrir à travers des clichés d’elle en bikini ou en lingerie. On pouvait alors toujours voir un ventre ultra plat sans suspecter la moindre grossesse. Le 24 août dernier, la maman a néanmoins partagé un premier indice : le cliché de sa fille.

Sur Instagram, la demi-sœur de Kourtney, de Kim et de Khloé lâchait « Ma petite nana préférée ». Son poste était accompagné d’un petit cœur bleu. Ce dernier a été le détail qui a sauté au regard de ses millions d’admirateurs. Les apprentis détectives du réseau social s’étaient donc persuadés du sexe du bébé.

Plusieurs proches de la future maman soulignaient que celle-ci souhaitait faire profil bas et jouir de ce moment en toute tranquillité. C’était loin d’imaginer que Kylie Jenner allait prendre les devants. Le mercredi 8 septembre dernier, la star a confirmé attendre un enfant.

Une publication qui en dit long

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Sur le compte Instagram de la future maman, on la voit poster une IGTV. Dans cette dernière, Kylie tient un test de grossesse positif qu’elle laisse voir à Travis Scott. Très ému visiblement, le futur papa embrasse délicatement le ventre de sa belle brune.

Par la suite, toute la famille monte dans une voiture, direction chez le gynécologue. On peut y voir la petite Stormi qui a l’air de déjà prendre au sérieux son rôle de grande sœur. Kylie et Travis ont eu la certitude qu’il s’agit bien d’une seconde grossesse qui avance bien et sont passés au moment de l’annonce.

Une surprise agréable pour Kris Jenner

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

À cette étape, c’est la future grand-mère, Kris Jenner qui a eu l’honneur de jouer le grand rôle. Dans la vidéo de sa fille, on voit la matriarche de famille portant des clichés de l’échographie dans ses mains. Sans avoir vraiment une idée de ce que c’était, Kris est pris d’étonnement et questionne sa fille. « Qu’est-ce que c’est… Tu es enceinte ? », lança-t-elle avec un sourire des plus enthousiaste au visage.

La future grand-mère s’exclame en prenant sa fille dans ses bras. « Stormi… On va avoir un bébé ! C’est un des plus beaux jours de ma vie », pouvait-on entendre. La vidéo très émouvante a déjà été regardée par près de 39 millions de personnes. La famille Kardashian n’a également pas manqué de faire vivre son émotion à travers plusieurs commentaires. « Je pleure », dit Kim Kardashian. Kourtney laisse lire qu’il s’agit d’un magnifique cadeau de leur petite sœur.