Kylie Jenner en mode déesse main dans la main avec sa fille Stormi sur Instagram !

À seulement 23 ans, Kylie Jenner connaît un énorme succès sur les réseaux sociaux. La jeune femme a plus de 189 millions d’abonnés et elle a prouvé à tous qu’elle pouvait faire plus que de la télé-réalité.

En effet, en plus de faire Keeping Up With the Kardashians, la starlette a créé plusieurs marques de cosmétiques et elle cartonne. À tel point qu’il y a quelques mois, le magazine Forbes lui a décerné le titre de plus jeune milliardaire.

Kylie Jenner a menti sur le montant de sa fortune mais il n’en reste pas moins qu’elle a énormément d’argent. La jeune femme a eu une petite fille, Stormi, il y a plus de deux ans, et elle ne cesse de lui faire de nombreux cadeaux. Il y a peu, elle lui a acheté un cheval à plus de 200 000 dollars.

Kylie Jenner et Stormi à la plage

Kylie Jenner dépense sans compter et rien n’est trop beau pour la petite Stormi. La star et sa fille s’affichent toujours très complices et l’enfant ressemble déjà beaucoup à sa maman. En effet, Kylie lui offre des vêtements de marques et Stormi a déjà quelques sacs de luxe dans son dressing.

La fillette de deux ans fait pourtant craquer les fans sur Instagram et elle vole la vedette à sa maman. Ainsi, mercredi 12 août, Kylie Jenner a posté une nouvelle photo sur le réseau social. On la retrouve dans une belle robe blanche alors qu’elle a les pieds dans l’eau à la plage. La star a pris la photo pendant le coucher du soleil et elle dévoile un cadre idyllique.

Néanmoins, Kylie a surtout fait craquer la toile car elle n’a pas hésité à poser avec sa fille. On remarque que la maman et son enfant portent la même tenue blanche et cela démontre bien qu’elles ont une relation fusionnelle. Sur le cliché, Stormi se concentre sur l’horizon alors que Kylie la regarde avec amour.

En tout cas, Kylie Jenner pose telle une vraie déesse dans sa longue robe blanche et elle a fait l’unanimité sur Instagram. Ses fans ont été nombreux à craquer en découvrant la photo et ils lui ont laissé de nombreux messages. « C’est tellement beau » a écrit un fan. « De vraies sirènes » s’est exclamé un autre abonné.

Des vacances mère-fille

Kylie Jenner et Stormi passent de très bonnes vacances ensemble à la mer. La starlette et sa fille ont choisi de rester en Californie cet été afin d’éviter la propagation du Covid-19. Pourtant, elles ont de nombreuses plages à explorer et elles choisissent toujours de beaux lieux pour en mettre plein la vue à leurs abonnés.

En plus, Stormi ne risque pas de s’ennuyer pendant les vacances. La fillette peut faire du cheval chez elle et apprend même à faire du tennis avec Kylie. Pour terminer, la mère et la fille font très souvent des soirées films dans leur très belle villa à Los Angeles.

Kylie a toujours été très proche de sa fille, devenue sa priorité dans la vie. La sœur de Kendall a tout fait pour rester en bons termes avec Travis Scott après leur rupture. Ainsi, le chanteur peut voir son enfant autant qu’il le souhaite et Stormi semble épanouie.