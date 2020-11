Kylian Mbappé en couple avec…l’ex de Neymar Jr ? La rumeur enfle sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé n’en finit pas de faire tourner les têtes. Depuis son ascension à Monaco (où il a emmené le club jusqu’en demi finale de Ligue des Champions), le jeune homme connait une carrière incroyable. Jugez plutôt : il a signé un contrat incroyable au PSG (un club qu’il affectionne depuis qu’il est petit) et a remporté la Coupe du Monde avec la France, équipe dans laquelle il est devenu un élément majeur et indispensable (on se rappelle tous de son incroyable sprint contre l’Argentine qui a provoqué un pénalty pour l’équipe de France).

Voir cette publication sur Instagram Win, Goal & Assist 💪🏽👊🏽… @psg Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe) le 31 Oct. 2020 à 3 :24 PDT

Un joueur à la vie privée bien gérée

Le succès, l’argent et la célébrité ne semblent pas pour autant monter à la tête du jeune homme, qui jouit d’un capital sympathie indéniable. Si certains le trouvent désormais hautain, il ne faudrait pas confondre l’ambition avec la prétention. Oui, Kylian Mbappé veut tout gagner. Mais il est simplement un compétiteur et il nous en faut, en équipe de France, pour espérer remporter les futures compétitions. Généreux (il donne de son temps et de son argent pour des associations), il semble être très bien accompagné par son père, qui s’assure qu’il garde la tête sur les épaules. Du côté de sa vie privée, très peu d’informations circulaient concernant le joueur. S’il n’est pas aussi discret qu’un N’Golo Kanté, nous en savons très peu sur lui. Aujourd’hui, Public annonce une grande nouvelle puisque le jeune homme serait en couple.

Cindy Bruna, une mannequin proche des joueurs du PSG

Cindy Bruna est une mannequin connue dans le monde entier, qui est notamment l’une des égéries de Victoria’s Secret, mais qui a également défilé pour de grandes marques telles que Prada, Vogue, Calvin Klein, Calzedonia, Burberry ou Ralph Lauren. Les joueurs du PSG la connaissent bien puisqu’elle est proche de certains comme Neymar Jr ou Marco Verratti. Mais d’après Public, elle serait plus proche de Kylian Mbappé puisqu’ils ont été aperçus à plusieurs reprises ensemble. De quoi faire naître des rumeurs de couple ? C’est en tout cas ce qu’annonce le magazine. Mieux encore, la mannequin de 26 ans vivrait sous le même toit que le jeune français de 21 ans.

On se demande alors si tout va bien entre Neymar Jr et Mbappé. En effet, Cindy Bruna est l’ex du joueur brésilien. Mais cela ne semble lui poser aucun problème. Les deux joueurs du PSG s’entendent très bien, aiment jouer ensemble et sont visiblement suffisamment proches pour qu’une femme ne vienne pas briser leur amitié.

Un couple sérieux qui rêve de famille ?

Public ne s’arrête pas là et annonce même que la relation entre la mannequin et le joueur serait plus que sérieuse, puisqu’ils penseraient à être parents. Pour affirmer cela, le magazine s’est basé sur une interview que la jeune femme avait accordé à Paris Match, et dans laquelle elle confier vouloir être mère : « devenir maman fait partie de mes projets. Mais, je veux pouvoir m’y consacrer à fond, à la perfection comme toujours« .

On se demande si les deux amoureux vivront ensemble à Madrid à l’avenir. En effet, si le jeune prodige du football évolue pour le moment au PSG, les rumeurs concernant un futur transfert au Real Madrid sont de plus en plus persistantes. Kylian Mbappé n’a jamais caché vouloir rejoindre le club dirigé par Zinédine Zidane et cela pourrait se faire dès le mercato estival de 2021. En attendant, il participe en ce moment à la Ligue des Champions et espère sans doute atteindre à nouveau la finale, qu’il a récemment perdu contre le Bayern Munich. Un fort sentiment de revanche doit habiter ce jeune joueur ambitieux qui pourrait partir du club l’esprit libre après une victoire européenne. On le retrouvera également en Équipe de France en 2021 pour l’Euro. Ce trophée manque encore à sa collection et il fera sans doute tout ce qu’il peut pour remporter cette compétition, aux côtés de Giroud, Griezmann ou encore Varane.