Koh Lanta : rapprochement entre candidats, anecdote très coquine dans un avion : il raconte tout !

Claude a fait de bien belles révélations sur Youtube à l’humoriste Jarry dans son émission Jarry Show. On y apprend plusieurs choses plutôt coquines, notamment le fait qu’il aurait pu avoir une carrière bien différente. Le héros de Koh Lanta, véritablement plébiscité par les téléspectateurs, enchaîne en tout cas les émissions, entretiens télévisés ou interviews et s’impose en toute facilité comme une bête médiatique capable de rassembler une bonne partie de la population.

Claude : de héros de Koh Lanta à chouchou des téléspectateurs

Avec deux participations à Koh Lanta, Claude était déjà apprécié des téléspectateurs, lui qui était arrivé deux fois sur l’épreuve finale des poteaux. Mais c’est avec sa troisième participation qu’il a littéralement conquis le coeur des internautes. C’est simple, il faisait l’unanimité. Le voir chuter face à Naoil sur les poteaux a été un véritable crève coeur pour les fans qui rêvaient de le voir (enfin) remporter le jeu culte de TF1.

Mais ce ne sera pas pour cette année. En attendant une éventuelle nouvelle participation à l’émission (les fans n’attendent que ça) ou un nouveau projet télévisé (il serait en discussion avec Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh Lanta), il fait le tour des plateaux de télévision et s’impose sans mal comme une vraie bête médiatique, très à l’aise face à la caméra et toujours armé d’un indéniable capital sympathie.

Claude aurait pu avoir une carrière dans l’industrie du film X

Auprès de Jarry, Claude s’est lâché et a raconté plusieurs anecdotes qui feront rire ses fans. Si nous savons qu’il est chauffeur de maître dans la vie de tous les jours, Claude aurait pu avoir une carrière bien différente.

En effet, il y a quelques années et alors qu’il était serveur, la star de film X Rocco Siffredi lui a fait une proposition que le jeune homme a décidé de refuser, car apeuré et trop jeune.

« Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s’appelait La Cosa Nostra dans le 16e. Je le servais et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film. Et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film. J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu mais j’étais trop jeune et intimidé ».

C’est absolument sans honte qu’il se confie là dessus mais il se dit content d’avoir finalement dit non du fait de sa notoriété actuelle. Il est en effet conscient que ce serait ressorti sur les réseaux sociaux.

L’anecdote intime et coquine de Claude dans un avion

Visiblement très à l’aise, Claude ne s’est pas arrêté là et a confié une anecdote qui s’est déroulé il y a quelques années, à bord d’un vol qui reliait Chicago à Paris. Il explique que l’avion était quasiment vide et qu’il s’agissait d’un vol de nuit. Il confie avoir fait le trajet avec une Américaine et que, finalement, « ça s’est fait vraiment comme ça« .

« Il y avait les quatre sièges de la rangée du milieu, au fond, qui étaient disponibles. Sous des plaids évidemment !« , a-t-il confié. Il a plaisanté par la suite expliquant qu’il n’y avait pas trop de différence entre s’envoyer en l’air dans un avion ou s’envoyer en l’air…sur terre. Il retient surtout l’aspect improbable de cette rencontre.

Les rapprochements physiques dans Koh Lanta sont-ils possibles ?

Evidemment, l’interview tourne également autour de Koh Lanta et celui-ci s’est confié sur les possibles rapprochements possibles entre les candidats sur l’île. Il explique n’avoir « jamais eu l’envie ni le désir d’une personne« puisqu’il se trouve à chaque fois dans un état primaire avec un corps qui est conditionné à la survie et qui « va au nécessaire, et ce n’est pas de s’envoyer en l’air« .

En revanche, une fois la réunification faite, les candidats éliminées se retrouvent dans une maison : « une fois que c’est fini, c’est plus propice » explique-t-il. Mais les fans de l’émission le savent : Claude n’a jamais été éliminé de l’aventure donc ne comptez pas sur lui pour une nouvelle anecdote de ce genre.