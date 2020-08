Koh Lanta : les candidatures de la prochaine saison boostées grâce à Claude ? La production s’explique

Confinement oblige, les internautes se sont tournés vers Koh Lanta pour vivre par procuration une aventure se déroulant à l’extérieur, dans des décors qui plus est paradisiaques. Le programme culte de TF1 a vu ses audiences augmenter considérablement malgré des épisodes parfois frustrants, car coupés en deux par la production.

Et si plusieurs candidats ont su marquer les esprits des téléspectateurs (on pense notamment à Sam, plus jeune participant du programme), Claude est sans doute celui qui a le plus inspiré et enthousiasmé les internautes. La quasi-totalité des téléspectateurs espéraient le voir remporter l’aventure. Ils ont donc été extrêmement déçus quand celui-ci a chuté face à Naoil à l’épreuve des poteaux. Il n’aura même pas participé à la cérémonie finale, puisque la sportive professionnelle a préféré affronter Inès. Un choc pour les internautes.

Alexia Laroche-Joubert parle de « l’effet Claude »

Les superbes audiences réalisées par le programme, Alexia Laroche Joubert les explique avec deux raisons : Il y a clairement eu un effet Claude et un impact du confinement. On a gagné 65 % d’audience entre le premier et le dernier épisode de la saison 2020. Cette année phénoménale nous a fait gagner un nouveau public. Il va falloir le satisfaire » a-t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien.

Le programme a en effet été suivi en moyenne par 6,9 millions de curieux, et la symbolique barre des 7 millions a été dépassée lors de la tant attendue épreuve finale, celle des poteaux.

Des profils similaires à Claude sont-ils attendus pour les prochaines saisons ?

Le fait que l’émission soit autant suivie a donné envie à plusieurs personnes de tenter l’expérience, et donc d’envoyer leur candidature pour espérer faire parties des sélectionnés.

Ce qui frappe, c’est le nombre de profils sportifs, avec certaines personnalités qui ne sont pas sans rappeler Claude. Même goût de la compétition et mental d’acier » indique Le Parisien.

La production ne risque pas de se retrouver à cours de possibles candidats, Alexia Laroche-Joubert expliquant qu’ils avaient reçu beaucoup plus de dossiers qu’habituellement. Selon elle, l’effet Claude y est pour quelque chose. Ils espèrent sans doute tous avoir un parcours aussi réussi que le sien lui qui, rappelons-le, détient le record du nombre de victoires individuelles (17 !).

Une prochaine saison avec quatre équipes !

La prochaine saison qui avait été tournée avant le confinement et l’épidémie de la COVID-19 proposera non pas deux, mais quatre équipes. Les candidats seront répartis selon leur région d’origine, entre le Sud, le Nord, l’Est et l’Ouest. On apprenait récemment qu’elle serait sous-titrée Koh Lanta – Les 4 terres.

De quoi impliquer émotionnellement d’autant plus le téléspectateurs qui espèrera voir sa région l’emporter sur les autres. Les candidats choisis ont en tout cas la lourde tâche de passer après le formidable casting de la saison qui a rythmé le confinement.

Entre le retour des héros et les personnalités clivantes des nouveaux aventuriers, la production avait frappé très fort. Dennis Brogniart, le présentateur, expliquait d’ailleurs qu’il considérait cette saison comme l’une des trois meilleures depuis le début, rien que ça.

Claude bientôt de retour dans Koh Lanta ?

S’il y a bien une chose dont rêvent les internautes, c’est bien le retour de Claude dans Koh Lanta. On pourrait comprendre la lassitude du sportif, après trois émissions. Mais les fans eux n’attendent que ça. Alexia Laroche-Joubert est tout à fait consciente qu’elle tient entre ses mains une pépite d’or. Elle s’est d’ailleurs récemment confiée, expliquant qu’elle avait discuté avec Claude pour un éventuel futur projet.

Si les fans attendent et espèrent son retour dans Koh Lanta, il pourrait s’agir d’une toute nouvelle émission qui compterait sur la notoriété du candidat pour se lancer et se démarquer. Certains l’imaginent déjà comme successeur de Denis Brogniart à la présentation, au cas où l’animateur souhaiterait après presque 20 ans de bons et loyaux services, s’essayer à d’autres choses.

On pourra en attendant retrouver la prochaine saison de Koh Lanta à la rentrée. Elle pourra utiliser le créneau laissé vacant par Danse avec les Stars. En raison des conditions sanitaires actuelles, l’émission ne pourra pas se tourner à la rentrée, laissant le champ libre à Koh Lanta pour exister. Les producteurs espèrent sans doute égaler les audiences de la précédente saison. Mais sans Claude et sans confinement, cela est-il envisageable ? Réponse dans quelques semaines.