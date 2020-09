Koh Lanta Les 4 Terres : Bertrand-Kamal est touché par un cancer, voici ses déclarations

Pour l’instant, Bertrand-Kamal est toujours en course dans Koh Lanta Les 4 Terres même si son équipe traverse quelques difficultés. En effet, les Verts ont connu à plusieurs reprises l’isolement sur cette île où il n’y a absolument rien. Cette équipe est également au coeur de toutes les discussions notamment à cause de la jeune Hadja, qui s’attire les foudres des internautes pour chacun des épisodes. En ce qui concerne la distribution de la joie et de la bonne humeur, c’est Bertrand-Kamal qui est mis en avant.

L’interview de Bertrand-Kamal, candidat de Koh Lanta

L’aventure s’annonce donc difficile pour cet animateur, mais les épreuves ont continué après le tournage. En effet, il a révélé lors d’un entretien accordé à Bien Public qu’il avait été la cible d’un cancer. Il a appris l’existence de sa maladie après l’émission Les 4 Terres de Koh Lanta. Il préfère alors parler dans la presse au lieu de découvrir des rumeurs ou de fausses informations. C’est pour cette raison qu’il préfère en parler dès maintenant dans une interview.

Bertrand-Kamal révèle qu’il n’a pas une honte à évoquer sa maladie, il se bat contre un cancer .

. Pour lui, il révèle que les épreuves ne sont pas terminées, même si le tournage de Koh Lanta est fini.

Le candidat des 4 Terres fait preuve d’une grande force, mais également d’une bonne dose d’humilité.

Bien sûr, certaines personnes ont déjà un vrai plaisir à suivre les péripéties du candidat dans cette émission qui n’était pas malade à l’époque du tournage. Les révélations de Bertrand-Kamal sont donc touchantes et les fans sont nombreux à lui apporter leur soutien. Ils espèrent qu’il pourra vaincre cette maladie. Le 7 septembre dernier, Loïc a même partagé une photo du candidat de Koh Lanta sur Instagram notamment en lui demande de se battre contre cette maladie décrite comme injuste. Selon lui, il n’a « pas le droit de perdre ».

Face à Koh Lanta, la bataille contre le cancer sera sans doute beaucoup plus complexe. Il peut toutefois compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers et des nouveaux fans qui sont de plus en plus nombreux à l’apprécier. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cet animateur, vous pouvez notamment le suivre sur les réseaux sociaux, dont Instagram.

Bertrand-Kamal incarne la joie et la bonne humeur

Lors de son portrait, vous avez pu découvrir un jeune homme plein de joie et de bonne humeur. Très proche de ses parents, il a donc été très touchant dans le dernier magnéto qui mettait en avant son portrait. Sur l’île dédiée à l’isolement, il a souvent été un pilier pour distribuer un peu de joie et de bonne humeur. Dans les prochains épisodes de Koh Lanta Les 4 Terres, il y a de grandes chances pour qu’il soit à nouveau un soutien de taille.

Le cancer touche de nombreuses personnes en France et dans le monde entier, certains sont plus agressifs que d’autres. Le combat est donc difficile et les fans de l’émission souhaitent le meilleur à Bertrand-Kamal qui s’avance dans un combat sans doute long et difficile. Lors de cette interview, il a également évoqué le nouveau format de cette émission.