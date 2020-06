Koh Lanta : la photo de Claude qui fait craquer les internautes !

Le héros de Koh-Lanta a partagé sur son compte Instagram une photo avec son fils Andrea qui a littéralement fait craquer les internautes et les fans du candidat de Koh-Lanta. Un bel avenir d'influenceur pourrait se tracer pour lui.

Claude a (presque) tout gagné en participant une troisième fois à Koh-Lanta. Aux côtés de Teheiura, Jessica, Moussa et Sara, il faisait parti des héros. A l’origine, seuls trois d’entre eux devaient rejoindre l’aventure. Ils devaient donc s’affronter pour espérer ne pas être éliminé avant d’avoir concrètement débuté leur aventure.

Mais face à l’abandon de plusieurs candidats, ils auront finalement tous rejoints les nouveaux aventuriers. Si Sara a connu un départ précipité, on ne peut pas en dire autant de Claude qui, une nouvelle fois, est arrivé jusqu’aux poteaux !

Claude : le candidat emblématique de la saison

Demandez à n’importe quel fan de l’émission quel était le candidat le plus marquant de la dernière saison, et il vous répondra très certainement Claude. Il faut dire que l’aventurier a été impressionnant tout au long de l’aventure, et peut se vanter d’avoir battu (et explosé) le record de victoires individuelles, en trois participations.

Face à lui, on ne peut pas dire que la concurrence était particulièrement rude. Hormis Sam ou Naoil parmi les nouveaux participants, peu peuvent se vanter d’avoir su tenir tête au héros.

Mais on ne peut pas leur reprocher : Claude était tout simplement impressionnant.

Un héros complet

Certains participent à Koh Lanta en mettant en avant l’aspect sportif et leur force mentale, à l’image de Sam. D’autres jouent quasi exclusivement sur des alliances solides, leur permettant d’arriver le plus loin possible dans l’aventure, comme Inès. Certains, enfin, comptent sur leur sens aigu de la manipulation et de la stratégie pour éliminer ceux qui représentent une menace, comme Ahmad.

Et Claude ? Claude, c’est les trois à la fois. Claude est un sportif hors pair. Claude a un mental en acier trempé. Et Claude est un fin stratège. Finalement, il est ce que tout candidat devrait être pour espérer remporter l’aventure : il est complet, pluriel, polyvalent.

Une finale qui déçoit les fans

Et pourtant, Claude a chuté ! Alors qu’il avait brillé durant l’épreuve d’orientation, ne laissant aucune chance aux autres candidats, Claude n’a pas réussi à tenir le plus longtemps sur les poteaux. Face à Naoil, il a été déséquilibré.

Et la sportive professionnelle a choisi d’emmener Inès avec elle en finale. Un choix stratégique (elle a plus de chances de l’emporter) également guidé par le coeur (elles ont débuté l’aventure ensemble) qui a passablement agacé Claude (et les internautes) sur le moment. Mais tout va bien entre eux désormais, en témoigne la récente photo qu’a publié Naoil sur ses réseaux sociaux.

Mais les internautes, eux, sont déçus. Ils espéraient tellement voir le héros enfin remporter Koh Lanta, lui qui en trois participations s’est retrouvés trois fois sur les poteaux. Ils veulent le revoir dans l’émission, lui qui est désormais devenu une véritable star du petit écran et que vous pourrez retrouver prochainement dans Fort Boyard.

Une photo avec Andrea qui fait craquer les internautes

Un bel avenir d’influenceur pourrait s’offrir à Claude, s’il décidait de quitter son emploi de chauffeur de maître. En effet, sa popularité depuis la diffusion de la dernière saison est aussi indéniable que stupéfiante. Rarement un candidat de Koh Lanta aura été à ce point plébiscité par les internautes.

Claude possède un compte Instagram certifié qui pèse désormais 673.000 followers. Un chiffre incroyable qui donne le tournis. Par comparaison, Inès qui a elle aussi fait le buzz du fait de sa participation (et qui s’est également retrouvée en final) possède 286.000 followers.

Claude continue en tout cas d’alimenter son compte pour le plus grand plaisir de ses fans et c’est une belle photo avec son fils Andrea qu’il a partagé, après qu’ils aient tout deux couru 2024m. Un joli moment immortalisé par le papa qui a visiblement plu aux internautes.

La photo a été aimée plus de 137 000 fois et les commentaires positifs sont si nombreux qu’il est impossible de les compter. Certains s’amusent à voir en Andrea la relève de Claude. Verrons-nous un jour le petit garçon sur l’épreuve mythique des poteaux ? On lui souhaite, lui qui a ça dans le sang !