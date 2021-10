Koh-Lanta La Légende : La révélation poignante faite par Cyril Hanouna concernant la suite de l’aventure !

Koh-Lanta La Légende n’est pas passé sans bruit dans l’émission Touche pas à mon poste le 6 octobre dernier. En effet, face à une discussion qui faisait bouillonner le plateau, le présentateur Cyril Hanouna s’est lâché. Sauf que dans ses propos, l’homme a dévoilé en exclusivité, une information cruciale concernant la suite de l’aventure. On vous en dit plus dans la suite.

Koh-Lanta La Légende et Claude Dartois

Il est actuellement inconcevable de parler de l’émission Koh-Lanta sans évoquer le nom de Claude Dartois. Du haut de ses trois participations dans le jeu que Denis Brogniart présente, on retrouve l’aventurier à nouveau dans Koh-Lanta La Légende. Tout ce qu’espère le compagnon de Virginie, c’est de repartir avec le gros lot : les 100 000 euros qui iront au vainqueur.

Dans cette optique, toutes les stratégies sont permises. D’ailleurs, Claude est non seulement monstrueux, mais c’est également un fin stratège. Il est prêt à nouer des alliances si l’opportunité lui vient. Les téléspectateurs qui ont l’œil ont certainement dû remarquer que l’homme entretient une bonne relation avec Sam, Teheiura ainsi que Coumba. Il s’entend également bien avec Laurent Maistret des rouges. Aussi, il ne faut pas oublier de parler de sa victoire écrasante au cours de l’épreuve du paresseux. Au passage, il a même battu son propre record !

Depuis que Claude a participé à l’île des héros, il est devenu le candidat le plus chouchouté des amoureux de l’émission. Toutefois, à la suite de l’épisode 6 diffusé le mardi 5 octobre dernier, le roi a l’air d’avoir perdu son titre. Pour cause, les conseils un peu trop arrogants qu’il donnait à Sam pour la construction du radeau.

Claude agace finalement les internautes

Très admiré au départ, Claude est bien tombé de son piédestal. Son attitude a en effet agacé plus d’un. Cindy Poumeyrol qui a été éliminée chez les jaunes a d’ailleurs confirmé ce sentiment partagé. Pour la jeune femme, elle a plutôt l’impression de se retrouver dans un ‘’Claude Lanta’’. L’aventurier donnerait le sentiment d’être au-dessus sur chaque niveau.

Les candidats ont presque l’impression que Claude a une emprise sur les autres aventuriers. Pour exemple selon la jeune femme, même la forte personnalité de Coumba n’a pas empêché cette dernière de suivre l’homme. Dans les propos de Cindy sur Insta, on dirait bien que Claude semble passer pour l’être supérieur aux yeux de tous.

Cyril Hanouna est revenu sur cette affaire

Avec son équipe, Cyril Hanouna ne s’est pas privé d’intervenir à propos de cette histoire dans Touche pas à mon poste. Le présentateur avait invité Charlotte, une candidate de Koh-Lanta, L’île des héros. Cette dernière en a profité pour faire des révélations sur le comportement de l’aventurier envers elle.

Ses propos ont ensuite été suivis d’un scoop du présentateur qui répond à la question qui tourmente tout le monde. Faites-vous partie de ceux qui se demandent pourquoi Claude est autant mis en avant dans Koh-Lanta La Légende ? Si oui, sachez que selon Cyril Hanouna, il semble que cela ait un lien avec la suite de l’émission. « On me dit que la production met Claude en avant parce qu’il va y avoir un problème avec une autre légende du jeu. On ne peut pas dire qui », précisa-t-il.

Toutefois, il a été clair que les prochains épisodes vont soulever une problématique.