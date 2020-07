Inès Loucif de Koh Lanta : se confie sur le complexe qui gâche sa vie ! Elle est vraiment direct !

Inès Loucif a surpris son monde en participant à Koh Lanta. Celle que les internautes pensaient n’être qu’une jolie fille présente au casting a réussi à se retrouver face à Naoil en finale, après avoir chuté en première à l’épreuve des poteaux.

Pour autant, bien qu’elle soit arrivée jusqu’à la fin, les internautes n’ont pas été tendres avec elle, résumant son aventure à de la bronzette sur la plage.

Qu’importe, la jeune femme a participé à son aventure, s’est surpassée physiquement et mentalement, et a gagné en notoriété subitement. Elle affiche en effet plus de 286 000 followers sur Instagram, un joli score qui prouve bien qu’elle a des fans de son côté, soudés pour former une belle communauté.

Inès se confie à ses fans en story

La candidate a semble-t-il décidé de se montrer proche des personnes qui la suivent, au point qu’elle choisisse parfois de leur raconter un bout de sa vie, de son quotidien. Aujourd’hui, elle a touché à quelque chose de plus intime en parlant à coeur ouvert à ses followers.

Si Inès a fait parler d’elle au début de Koh Lanta, c’est surtout pour son corps de rêve. La jolie toulousaine affiche en effet un corps splendide, elle qui a travaillé pendant plus de trois pour obtenir ces résultats. Et elle peut être fière d’elle tant son travail a été récompensé. On ne reparlera pas ici de la ridicule polémique du maillot de bain jugé trop échancré, mais la jeune femme a en tout cas marqué les esprits grâce à son corps digne de celui d’une mannequin – dans une société où le physique de la femme est bien plus objectifié, cela n’est guère surprenant.

Et pourtant, comme tout le monde, elle souffre de complexes qui rendent sa vie plus difficile. Elle s’est confiée à ce sujet.

La chirurgie ne peut pas être envisagée pour Inès

La jeune femme explique qu’elle s’est rendue chez un médecin pour lui parler de quelques complexes qui la préoccupent et l’empêchent de vivre sa vie sereinement. Elle s’attarde notamment sur l’un qui se trouve au niveau du visage.

» D’ailleurs, vous avez dû le voir. Je ne peux pas vous faire un seul face-caméra sans mettre de filtre, c’est impossible pour moi. J’ai été insupportable pour les castings de Koh-Lanta, il ne fallait pas mettre de filtres, pareil pour les interviews. Donc vous ne me verrez jamais sans filtre pour ce qui est de montrer mon visage parce qu’il y a plein de choses que je ne supporte pas, a-t-elle confié dans sa story Instagram. Je n’ai cessé de grandir avec cette perception de moi-même et c’est très difficile, je ne me plais pas. Ça ne me permet pas d’avancer la vie. J’ai vraiment du mal avec mon visage… «

Mais quel est donc ce complexe qui la ronge ? Il s’agit de « poches qui remontent » sous ses yeux, la faisant, d’après elle, ressembler à « un BN« . « On ne voit plus mes yeux » explique-t-elle, visiblement agacée par ce trait caractéristique de son visage.

Inès demande aux internautes de ne pas faire de polémiques

Mais d’après le médecin qu’elle a consulté, il s’agirait d’une hypertrophie, ce serait d’ordre musculaire. « Après discussion avec lui, j’ai bien compris qu’il n’aurait pas de solution. C’est-à-dire qu’on ne peut pas faire d’opération pour retirer le muscle. Après on va voir si on peut essayer de le relâcher. C’est un coup dur parce que c’est un vrai complexe. Ce n’est pas un caprice« .

La jeune femme a pu tenir un propos quelque peu maladroit lors de cette confession puisqu’elle s’est comparée à une asiatique en parlant de ce complexe. Consciente que les polémiques enflent très vite et partent parfois de très peu de choses, elle a demandé aux internautes de ne pas se lancer dans ce jeu là, précisant qu’elle n’avait rien du tout contre les asiatiques.

On espère pour elle que ce sera suffisant, mais contrairement à Claude, elle n’a pas bénéficié de la sympathie de la quasi-totalité des téléspectateurs de Koh Lanta, furieux de la voir aller plus loin que leur candidat favoris. Mais tout cela appartient au passé désormais, non ?