Koh Lanta en deuil : Denis Brogniart s’exprime avec tristesse !

Le 28 août marque le grand retour de Koh Lanta sur TF1 avec la nouvelle saison intitulée Les 4 Terres. Mais c’est aussi une triste coïncidence pour Denis Brogniart qui a annoncé la mort de Dan, le conducteur de l’émission sur les réseaux sociaux. Une journée à double tranchant pour l’animateur, sans doute excité à l’idée de connaître les réactions des internautes quant à la nouvelle saison (qui suit L’île de héros et a donc la lourde tâche de lui succéder), mais également attristé par la mort de son ami et collègue depuis des années.

Denis Brogniart rend hommage à Dan sur les réseaux sociaux

C’est tout en sobriété que Denis Brogniart a décidé de rendre hommage à Dan sur son compte Instagram, sans pour autant cacher sa grande tristesse. Il a écrit les mots suivants pour accompagner une photo de son ami disparu :

« Il était notre fidèle conducteur depuis plusieurs années aux Fidji sur le tournage de Koh Lanta , Dan était un personnage à la voix grave qui m’accueillait toujours avec un grand sourire d’un joyeux Hi mister Denis! Il nous a quitté brutalement. On se chambrait en parlant tous les jours rugby! Pensées pour lui, pour sa famille. Très triste ce matin« .

Certains anciens candidats du programme n’ont pas oublié Dan, à l’image de Nicolas qui avait participé à La Guerre des Chefs. Il a commenté ceci : « RIP à lui !! Et courage à la famille… Les fidjiens au top pour les avoir côtoyer dans leurs villages !! ». Carole, candidate de la dernière saison diffusée à partir du 28 août se rappelle de lui comme « le meilleur« .

Denis Brogniart peut compter sur le soutien des internautes

L’animateur de Koh Lanta fait parti des animateurs préférés des téléspectateurs. Son capital sympathie est indéniable et l’émission de survie n’aurait sans doute par la même saveur sans sa présence (il l’anime depuis le début, il y a près de vingt ans). Il n’est donc pas étonnant de voir l’animateur être à ce point soutenu par les internautes sur Instagram.

En effet, il a reçu plusieurs dizaines de commentaires de comptes qui lui apportent son soutien, et rendent hommage à Dan, bien que celui-ci officiait dans l’ombre et était inconnu du grand public. Ils ont tous une pensée pour la famille du conducteur et espèrent que Denis Brogniart surmontera son deuil. On imagine que la production rendra hommage à Dan ce soir, lors du premier épisode de la nouvelle saison. Il ne serait pas étonnant que cette dernière saison lui soit dédiée, comme un ultime hommage qui lui serait rendu.

Une nouvelle saison qui espère faire aussi bien que la précédente

Koh Lanta – Les 4 Terres a la très lourde tâche de passer après L’île des héros, la saison phénomène qui a passionné les téléspectateurs qui étaient alors confinés à cause de l’épidémie de coronavirus. TF1 espère dépasser une nouvelle fois les 7 millions de téléspectateurs et les divertir et passionner autant que pour L’île des héros. Mais il n’y a plus Claude. Alors comment faire ? En misant sur la nouveauté !

Ainsi, ne soyez pas surpris en découvrant quatre couleurs car ce ne sont plus deux équipes qui s’affrontent, mais bien quatre. Mieux encore, les participants n’ont pas été répartis aléatoirement mais sont regroupés en fonction de là où ils vivent ! En effet, le Sud, le Nord, le Grand Est et le Grand Ouest s’affronteront dans cette nouvelle saison qui devrait réveiller en nous nos instincts chauvins les plus primitifs !

La survie a également été mise en avant. Qui dit quatre équipes dit trois équipes perdantes aux épreuves, dont une plus que les autres qui arrive dernière. Et il ne faudra surtout pas arriver dernière à l’épreuve de confort car les candidats ne feront pas que passer à côté de l’avantage de la récompense. Non, ils devront également passer 24 heures sur l’île de l’exil, un lieu décrit comme hostile, sans abri ou nourriture. Et ce, juste avant l’épreuve d’immunité. De quoi nous offrir de beaux moments de télévision et mettre les nerfs des participants à rude épreuve. On sait pas vous mais nous, on a hâte de découvrir ça !