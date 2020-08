Koh-Lanta : Denis Brogniart envisagerait-il de tenter l’aventure ?

Denis Brogniart bientôt affublé d’un foulard jaune ou bien rouge ? Dans une interview accordée à TV Mag, le célèbre présentateur a répondu sans détour.

« Koh-Lanta est incontestablement la seule émission où je pourrais m’inscrire. C’est un programme qui correspond à mon idéal de vie : le voyage, le dépassement de soi, l’incertitude, la vie en collectivité », a t’il expliqué.

Une confession qui a fait le plus grand bonheur de ses fans, et que Denis Brogniart a développée dans la suite de son interview.

« Je présente le programme mais je m’identifie aussi aux candidats. Je ne les plains jamais, je les envie », ajoute-t-il.

Une identification assumée aux participants de l’émission

Lui-même grand amateur de sport, Denis Brogniart partage régulièrement des vidéos de ses exploits ou de ses sorties à sa communauté Instagram.

En particulier, lorsqu’il s’agit de challenges à vélo. L’animateur publie alors volontiers des captures d’écran de ses longs parcours, ou des images de ses compagnons sportifs.

De quoi mettre en avant une condition physique parfaite, pour le présentateur de 53 ans. Mais pour Denis Brogniart, l’obstacle à une participation à sa propre émission ne se situerait pas au niveau de l’endurance.

« Il me serait plus difficile de gérer la faim, moins le manque de dentifrice ou de papier toilette par exemple. Je redouterais plutôt la promiscuité avec les autres, notamment ceux avec qui je n’ai aucun atome crochu. J’aurais peur d’avoir faim ».

Si Denis Brogniart dit ne pas se sentir véritablement capable d’endurer la privation de nourriture, selon lui, la célèbre épreuve de la dégustation de mets peu appétissants ne serait pas insurmontable d’après lui. L’animateur a confié qu’une autre épreuve lui poserait problème : « Celle du cochon pendu par exemple serait une horreur ».

Une nouvelle saison inédite

Suite au sacre de Naoil en juin dernier, la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée « Les 4 Terres », s’annonce forte en surprises. Les fans de l’émission devraient découvrir une version alternative du jeu habituel.

Cette fois, ce ne sont pas 2 équipes qui s’affronteront sur une plage paradisiaque, mais 4. Plus de 24 candidats représenteront le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest de la France. Une nouvelle saison qui se tiendra aux Fidji et dont Denis Brogniart se dit très satisfait : « Il n’y a jamais eu autant d’osmose aussi vite. Dès les premières minutes, les aventuriers s’emparent de leur région. C’est dans notre ADN, on est fiers d’être Français ».

Toutefois, les internautes ont déjà exprimé des remarques et des réticences face aux portraits des 24 candidats présentés par la chaîne. Les fans de l’émission ont en effet perçu une indélicatesse en l’absence de candidat breton au casting.

Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées. Les Bretons eux-mêmes ont tenu à exprimer leur sensation d’avoir été délaissés par la production : « Deux normands mais aucun breton dans l’Ouest, c’est une blague? » , « Je rêve ou il n’y a aucun breton dans la prochaine saison de Koh-Lanta? », « Euh comment ça pas de breton dans l’Ouest, une mauvaise blague? », « Aucun Breton dans la tribu de l’Ouest de ‘Koh-Lanta’, REMBOURSÉ », peut-on lire sur Twitter.