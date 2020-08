Koh Lanta : Denis Brogniart donne son avis sur Claude et sa dernière aventure !

Denis Brogniart est en pleine promotion pour la nouvelle saison de Koh Lanta appelée Les 4 Terres. Le 28 août, il a accepté l’invitation de Sonia Devillers sur France Inter pour parler de son expérience sur l’émission, des candidats qui ont marqué L’île des héros et de la saison à venir qui s’annonce épique.

L’île des héros : l’une des plus belles saisons pour Denis

Denis Brogniart s’était confié alors que la saison était en pleine diffusion, expliquant qu’il s’était rendu compte pendant le tournage de son potentiel télévisuel. Bien que l’émission existe depuis 2001, il constatait alors qu’il s’agissait sans doute de l’une des trois plus belles saisons depuis le début. Avec le recul et après la diffusion, qu’en pense-t-il aujourd’hui ?

« C’est l’une de mes préférées. J’avais dit en présentant cette saison, que c’était l’une de mes trois meilleures. Après l’avoir vu, après avoir ressenti toute l’émotion des téléspectateurs, c’est l’une des deux plus intenses, avec cette très belle alchimie entre les nouveaux et les héros dont Claude qui est devenu un personnage central de Koh Lanta« .

Claude a impressionné Denis

Claude, justement, s’est imposé comme le héros de candidat. Le candidat emblématique. Et Denis l’avait bien senti. Difficile de ne pas voir à quel point le jeune papa survolait le jeu, lui qui a explosé le record de victoires individuelles et qui n’a laissé que des miettes aux autres participants :

« Il avait une marge d’avance sur les épreuves. Il était un peu plus haut que les autres. Il vivait son aventure mais il regardait en plus celle des autres (…) Claude est fort dans la survie, dans les épreuves, en stratégie. C’est la base. Le cocktail qui permet d’aller loin (…) Mais il a perdu l’épreuve qu’il fallait absolument gagner (…) C’est quelqu’un qui est effectivement, par ses performances, sa capacité à être un candidat de Koh Lanta presque idéal dans ses compétences, a impressionné la France (…) Il est placide, calme. Il n’est pas dans l’excès, dans la caricature. Je pense que les gens se reconnaissent en lui. C’est un héros des temps modernes« .

Claude a en effet été porté à nu par les français qui souhaitaient le voir remporter cette aventure. Mais c’est déçus qu’ils l’ont vu chuter des poteaux et certains ont tendance à exprimer leur déception par des messages de haine qui peuvent aller trop loin.

Denis Brogniart se confie sur les menaces de mort

Cette saison a été marquée par des menaces de mort envoyées par des internautes à des candidats de l’émission. Cela vous semble fou, c’est pourtant réel. L’implication des téléspectateurs était si forte en cette période de confinement que beaucoup n’ont pas réussi à mettre de la distance avec les images qu’ils découvraient.

« C’est allé crescendo et les réseaux sociaux sont chaque année de plus en plus importants. Je ne veux pas les blâmer. Il faut interpeller les dirigeants de ces réseaux pour que l’on puisse tracer un peu plus les gens qui s’inscrivent« .

Selon Denis, si l’anonymat des comptes haineux n’est pas garantie, ceux-ci ne feront pas long feu et ne pourront plus parasiter l’émission comme ils ont pu le faire. Régis, candidat qui a choqué les internautes en trahissant Jessica, a vu des policiers faire des rondes autour de chez lui tant certaines menaces étaient prises au sérieux.

Des lives streams comme pendant le confinement

Pendant le confinement, Denis Brogniart proposait sur Instagram des Live Streams le samedi avec le candidat éliminé la veille. Étant donné le succès de cette émission improvisée depuis chez lui sur les réseaux sociaux, l’animateur a décidé de réitérer l’expérience. Tous les samedis soir, à 20 heures, vous retrouverez l’animateur en compagnie du candidat fraîchement éliminé du jeu.

Mais ce n’est pas tout, il sera également présent le vendredi soir, après l’émission (aux alentours de 23 heures) sur Instagram, avec cette fois-ci un ancien candidat de l’émission. On a hâte de découvrir tout ça ! On se donne en attendant rendez-vous ce soir pour le lancement de Koh Lanta – Les 4 Terres qui devra faire aussi bien (voire mieux) que L’île des héros… mais sans Claude.