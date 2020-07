Koh Lanta : Claude et Naoil remportent une récompense exceptionnelle après leur participation

Koh Lanta, c’est terminé. Rarement une saison aura été suivie avec autant de passion par les téléspectateurs. Il faut dire que les conditions étaient bien différentes, les citoyens français étant confinés alors que l’émission était diffusée sur TF1.

Ils ont ainsi vécu par procuration le voyage et la liberté en regardant les nouveaux aventuriers s’affronter pour espérer remporter les 100.000 euros. Claude et Naoil faisaient partis des candidats les plus appréciés par les internautes, heureux de les voir réussir l’épreuve d’orientation qui leur garantissait un accès à l’épreuve finale, celle des poteaux.

Claude et Naoil viennent de la même ville

Les deux candidats habitent à Puteaux, une ville des Hauts-de-Seine. Les habitants ont certainement dû être ravis de voir ces deux aventuriers les représenter – bien que cette année, contrairement à la suivante, les aventuriers n’ont pas été répartis par région.

Leur aventure a tant marqué les habitants de Puteaux que le maire a décidé de leur offrir une distinction spéciale. Sur le compte Instagram de la ville, nous découvrons en effet les deux champions qui arborent avec fierté une médaille.

« C’est avec une grande joie que la ville a accueilli ses champions : celle qui a remporté l’édition 2020 de Koh Lanta, Naoil, et le finaliste Claude » pouvons-nous voir en publication sur Instagram. « Ces deux Putéoliens ont porté fièrement les couleurs de notre ville devant la France entière. Le maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, leur a remis la médaille d’or de la Ville devant un Conseil communal des jeunes et des écoliers putéoliens en liesse de voir leurs idoles« .

Les deux candidats sont devenus des stars

On peut comprendre la joie des jeunes de Puteaux face aux deux héros de Koh Lanta. En effet, cette année, les participants de l’émission ont fait tant parler d’eux qu’on en a presque oublié qu’ils étaient à l’origine dans un programme télévisuel.

Certaines candidates ont fait tourner les têtes, à l’image d’Inès et Charlotte, qui s’imposent comme de véritables influenceuses, fortes d’une communauté de followers qui ne cesse de grandir. Mais c’est Claude qui affiche le score le plus impressionnant. Le jeune papa est en effet suivi par près de 700 000 personnes sur Instagram. Si les internautes ont fait de lui leur candidat préféré pendant la diffusion, ils prouvent qu’ils sont près à la suivre même après.

Claude et Naoil s’étaient déjà retrouvés auparavant

S’ils ont été réunis pour la finale en direct, Claude et Naoil n’ont pas attendu ce moment pour se revoir, après le tournage de l’émission. Quelques semaines après leur retour en France, ils s’étaient retrouvés à l’occasion du mariage de Naoil avec son amoureux Greg, à la mairie de Puteaux.

Pour fêter les un an de cette union, Naoil avait partagé une photo sur Instagram où on la voyait aux côtés de Claude. De quoi faire taire les rumeurs qui disaient qu’ils n’étaient pas en bons termes.

En effet, les internautes avaient laissé Claude passablement agacé par les justifications de Naoil concernant son choix d’aller en finale avec Inès. Mais une fois la déception ne pas atteindre les votes passée, Claude et Naoil ont repris leur relation amicale, et le prouve une nouvelle fois aujourd’hui, s’affichant avec un large sourire avec leur médaille.

Naoil affiche son joli ventre de grossesse

Lors de la finale, les internautes qui l’ignoraient ont été surpris de voir Naoil arriver avec son ventre de grossesse. L’accouchement étant prévu pour septembre, elle affiche en effet de belles rondeurs. Nous les retrouvons avec plaisir sur la photo, elle qui porte une jolie robe fleurie qui met en valeur son ventre de grossesse.

Quant à Claude, il avait appris sur le tournage de l’émission qu’il allait à nouveau être papa. Un beau moment d’émotion pour celui qui a récemment partagé une photo avec son fils qui a fait fondre le coeur des internautes. Vous pouvez la découvrir ici et suivre le héros de Koh Lanta, lui qui partage son quotidien avec sa famille, sans pour autant faire de l’ombre aux influenceurs français.