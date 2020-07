Kim Kardashian s’affiche torride encore et donne chaud aux internautes !

En cette période de confinement, y compris pour les États-Unis, le business des femmes Kardashian pourrait sérieusement en pâtir. Cependant, les bonnes vieilles habitudes ont la vie dure, et sur Instagram, chacune des sœurs continue à poster des photos plus ou moins affriolantes, histoire d’entretenir la passion des médias et du public autour de leur famille.

Kim Kardashian affiche sa poitrine sans scrupule

S’il y en a une qui sait bien faire sensation dans la famille Kardashian, c’est bien Kim, jamais en manque d’idées pour afficher son corps de rêve. Il faut dire que la jolie brune est à la tête de plusieurs business, qui lui permettent de faire de nombreux shootings, durant lesquels elle peut se mettre en valeur. Ainsi, l’épidémie de coronavirus a beau faire rage aux États-Unis, la demoiselle n’en perd pas le nord pour autant.

Impossible pour elle de ne pas faire la promo de sa marque Skims, et de la nouvelle collection qui sort, il faut bien le dire, à un moment pas vraiment opportun. Toutefois, il en faut plus pour décourager la femme de Kanye West, d’autant plus que le soleil pointe le bout de son nez, et avec lui les beaux jours.



Optimiste, la star de télé-réalité commence donc à prévoir l’après-coronavirus, et invite son public à en faire autant. Sur l’une de ses dernières photos Instagram, Kim s’affiche donc relativement sexy, n’hésitant pas à prendre la pose dans des sous-vêtements noirs, toujours plus moulants que les précédents. Poitrine généreuse au vent et cheveux humides, Kim Kardashian a trouvé la photo parfaite pour réchauffer les cœurs en ces temps difficiles, comme le prouvent les nombreux commentaires ébahis sous le post.

Pas de nouvel enfant pour Kim Kardashian et Kanye West

Comme des millions de mères à travers le monde, Kim Kardashian est actuellement confinée chez elle avec ses 4 enfants, et d’après son interview dans l’émission The View, cette dernière serait sensiblement fatiguée par la charge de travail que cela lui demande.

Kim Kardashian révèle que son mari et elle songeaient à avoir un 5e enfant.

Selon ses propres révélations, le confinement lui aurait fait changer d’avis.

La star reconnaît au passage avoir un profond respect pour les enseignants qui, d’après elle, méritent bien mieux.

Voir cette publication sur Instagram



Une façon subtile d’avouer qu’elle est dépassée par l’omniprésence de sa progéniture, même s’il y a fort à parier que la famille doit probablement être bien entourée. Pour le moment, on ne sait pas ce qu’en pense son mari, qui avait avoué il y a quelques mois vouloir une grande famille.