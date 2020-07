Kim Kardashian : Kanye West l’abandonne, elle voudrait le quitter !

Entre l’icône de mode et le chanteur, tout semblait si bien se dérouler. Pourtant, le conte de fées est terminé selon des sources proches de la famille.

Dans le clan Kardashian, Kim était la seule à avoir préservé son couple. Kourtney n’est plus avec le père de ses enfants, et Khloe a rompu avec Tristan Thompson après ses infidélités. Kanye West était le seul rescapé des gendres de Kris Jenner, mais cela va changer. Dans les prochaines semaines, Kim Kardashian envisage sérieusement de demander le divorce.

Kim Kardashian en a marre d’être délaissée par son mari

La quarantaine ne réussit pas à Kim Kardashian et Kanye West, et le rappeur peine à s’adapter à cette nouvelle vie. Visiblement, il s’est détaché de ses enfants et de son épouse, au point de ne plus s’occuper d’eux. À cause de son ignorance, Kim a développé de grosses crises d’angoisse, qui lui pourrissent la vie selon ses proches. Depuis quelques jours, son anxiété s’aggrave, et même sa mère, Kris Jenner, ne sait plus quoi faire pour l’aider.

« Dans le passé, c’était Kim qui avait besoin d’espace loin de Kanye, mais la roue a tourné. Les choses entre eux deviennent plus moches que jamais. », déclare une source au magazine People.

Pour supporter le confinement, Kanye West a vécu reclus dans son studio de musique. Sans son mari, Kim Kardashian a dû s’occuper seule des enfants, et elle commence à en avoir marre. Malheureusement, toute communication entre eux est impossible, car le chanteur refuse d’écouter sa femme. Pour lui, elle est hypocrite, puisqu’elle a l’habitude de faire passer son travail avant leur famille. Il n’accepte pas qu’elle lui fasse des reproches aujourd’hui, alors qu’il a toujours été là pour elle.

Kim Kardashian est une femme très occupée, entre ses études de droit et ses différentes marques à gérer. Kanye West vit mal cette situation, et lui reproche de l’empêcher de poursuivre ses rêves. Pour le rappeur, la mère de North doit savoir apprécier son talent. Bref, plus le couple essaye de communiquer, plus leur relation se détruit. À force d’entendre Kim lui reprocher de ne pas être là, Kanye s’éloigne de plus en plus. Tout ne fait qu’empirer au fil des jours, sous les yeux impuissants du reste de la famille Kardashian.

« Les disputes se sont transformées en un cercle vicieux – plus Kim harcèle Kanye pour ne pas être là, plus elle le repousse. », affirme la source proche du couple.

Kanye West et Kim Kardashian vivent déjà séparément

Même s’ils habitent sous le même toit, Kim Kardashian et Kanye West sont séparés dans leur propre maison. En effet, à cause du confinement, aucun ne peut déménager ailleurs. Le couple a donc pris ses dispositions pour continuer de cohabiter.

Chacun dort dans une chambre séparée, car Kim ne supporte plus les horaires décalés de son époux.

Kanye West rentre tous les soirs de son studio à 3 h du matin, ce qui n’est pas facile à vivre pour les enfants.

Malheureusement, dormir séparément ne fait qu’éloigner un peu plus les anciens amoureux. Kim Kardashian ressent un profond sentiment de solitude, qu’elle tente de combler avec ses enfants.

« La solitude est devenue très intense pour elle. Elle s’endort avec les enfants à côté d’elle pour lui tenir compagnie. », informe la source au magazine.

Tout le clan Kardashian s’inquiète de la suite des événements, surtout que Kim et Kanye se sont toujours montrés unis dans les épreuves. Kris Jenner en personne a discuté avec sa fille pour trouver une solution, mais rien n’y a fait.

Cette histoire risque de ne pas s’arranger si l’on en croit une récente rumeur. Tristan Thompson, l’ex de Khloe et père de sa fille, a envoyé des fleurs à Kim. Officiellement, il l’a fait pour célébrer la fête des Mères, mais beaucoup y voient le signe d’un rapprochement. D’après des sources proches de la star, celle-ci discute beaucoup avec le basketteur depuis quelques mois. Alors, simple amitié ou début d’une nouvelle histoire d’amour ? Dans le dernier cas, on en connaît une qui risque d’être en colère, n’est-ce pas Khloe ?