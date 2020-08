Kim Kardashian et Kanye West sur le point de rompre ? La vérité enfin révélée !

Le couple Kim Kardashian et Kanye West ne se supporterait plus ! Le rappeur mettrait à rude épreuve les nerfs et la patience de la star de téléréalité, qui serait sur le point de le quitter...

Alors que Barbanews vous apprenait dernièrement que Kim Kardashian et Kanye West vivaient séparément depuis quelques jours, malgré le confinement, plusieurs rumeurs affirment que le couple serait bien sur le point de se séparer. Est-ce vrai ? Kanye West va-t-il bientôt se retrouver célibataire et si tel est le cas, Kim Kardashian sera-t-elle à l’origine de la rupture ?

Kim Kardashian et son mari Kanye West ont été confrontés à des spéculations sur le fait que leur mariage pourrait bien être en difficulté après qu’ils se soient « beaucoup disputés » pendant le confinement. Plusieurs proches du couple et de la famille Kardashian ont ainsi assuré l’existence de nombreuses querelles entre Kim et Kanye, qui ne parviendraient plus à trouver un terrain d’entente sur de nombreux sujets. Leurs enfants vivraient donc dans un climat tendu, au sein duquel les disputes seraient nombreuses à éclater.

Kim Kardashian et Kanye West sur le point de se séparer ? La vérité derrière les rumeurs

Kim Kardashian, 39 ans, et Kanye West, 42 ans, sont confinés avec leurs quatre enfants, North, 6 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans et Psalm, 11 mois. Depuis quelques jours, le rappeur vit séparé de la star de téléréalité, qui a préféré s’isoler un temps. Kanye West se trouve donc dans le ranch familial, avec leurs enfants.

Alors que de récentes sources affirmaient encore que Kim et Kanye s’étaient « beaucoup disputés« , il semblerait toutefois que les choses aillent « bien » entre eux, en dépit d’une source affirmant dans la presse people américaine que « Kanye commence vraiment à énerver Kim ».

En réalité, il s’avère simplement que la star de Keeping Up with the Kardashians a juste eu besoin de temps pour se concentrer sur son travail. Le rappeur a donc emmené leurs enfants chez eux, dans le Wyoming, pour permettre à sa femme de se consacrer à ses projets.

« Kim avait vraiment besoin d’une pause et d’un peu de temps seule, alors Kanye a emmené les enfants pour le lui permettre », a déclaré en exclusivité une source à HollywoodLife.

Kim Kardashian a simplement besoin de temps pour elle, comme toute mère

« Elle aime tellement les enfants, mais comme toute mère, elle avait juste besoin de temps pour elle. Elle avait besoin de faire une pause avec les enfants et les cris. Elle avait besoin de calme et de temps pour elle, mais aussi parce qu’elle avait besoin de se concentrer sur ses études de droit, ses réunions d’affaires et ses décisions, y compris le SKIMS. C’est Kanye qui a eu l’idée d’y aller. Elle avait du travail à faire et sentait qu’elle avait besoin de paix et de tranquillité, alors Kanye les a pris. Malgré les rapports affirmant que le couple va mal, il n’y a pas de problèmes dans leur mariage. Ils vont très bien et s’en sortent très bien en tant que couple. Comme toute mère, Kim a besoin de temps pour elle. »

Avant le départ de Kanye pour leur ranch du Wyoming, Kim a partagé de nombreuses photos et vidéos d’elle et de ses enfants, profitant du confinement pour passer de bons moments ensemble. L’un de ses plus récents messages comprenait une photo avec North, laquelle les montrait en train de porter les mêmes sweats blancs sur lesquelles on pouvait lire « Kanye » en paillettes bleues.

« Qu’est-ce que vous préférez dans le confinement ? Faites-moi savoir…« , demandait alors Kim Kardashian en légende. « Moi, j’adore traîner avec mes bébés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Il semblerait néanmoins que la star de téléréalité ait eu besoin de faire une pause avant de se ressourcer, loin des siens.