Kim Kardashian en larmes : sa discussion avec Kanye West tourne très mal

Kanye West a fait énormément parler de lui la semaine passée suite à sa conférence de presse supposée lancer sa campagne pour les élections présidentielles à venir. Si pour beaucoup cela semblait être une blague, le rappeur était pourtant sérieux et souhaitait réellement tenter l’aventure et, pourquoi pas, s’assoir sur le fauteuil le plus important des États-Unis après Donald Trump (qu’il a toujours soutenu publiquement).

Mais tout cela semble compromis par cette première conférence de presse durant laquelle son étrange et inquiétant comportement a fait le buzz, poussant sa femme Kim Kardashian à s’exprimer, et ce en dépit des tweets insultants qu’a écrit son mari.

Kanye West en larmes : ses troubles bipolaires rendus publics

Durant cette conférence de presse polémique, Kanye West a souhaité mettre en avant son avis sur l’avortement. Il s’oppose farouchement à cette évolution majeure dans l’Histoire du droit des femmes (comme une partie des citoyens américains, notamment chez les Républicains) et, pour justifier son propos, a souhaité mettre en avant son expérience personnelle (ou plutôt celle de sa femme, sans son accord).

Il a donc expliqué, en larmes et en hurlant, que Kim Kardashian souhaitait à l’origine avorter de North, leur première fille, lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte. Le rappeur a finalement réussi à la faire changer d’avis, disant à plusieurs reprises » J’ai failli tuer ma fille « .

Des sources proches de la famille Kardashian ont expliqué que la femme de Kanye West était dévastée par ses propos, elle qui a vu une partie de sa vie privée être révélée sans son consentement au grand jour, et surtout sous les yeux de sa fille.

Kanye West dérape sur Twitter, Kim Kardashian le défend !

La suite est digne d’une série télé à rebondissements. Kanye West s’est emparé de son compte Twitter, expliquant que Kim Kardashian cherchait à le rejoindre avec des médecins pour le faire interner (il explique qu’il se sent comme dans le film Get Out). Il ira jusqu’à dire qu’il souhaite divorcer de sa femme depuis un moment, car celle-ci lui aurait été infidèle.

Il n’hésite pas à s’en prendre à sa belle-mère, expliquant qu’il ne veut pas qu’elle approche de ses enfants, et lui a même trouvé un surnom terrible : Kris Jong-Un, en référence au dictateur nord coréen.

Alors coup de buzz ou réel trouble mental ? Les deux options sont envisageables. En effet, Kanye West a sorti son dernier album vendredi dernier, soit la semaine où il fait le plus parler de lui. La coïncidence est pour le moins curieuse.

Cela dit, on sait que le rappeur souffre de bipolarité, lui qui avait été interné en 2016. Et d’après le clan Kardashian, il ne prendra pas ses médicaments (qui aident pourtant à limiter la crise) car il pense qu’ils limitent sa créativité.

Kim Kardashian en pleurs aux côtés de Kanye West

Malgré les mots polémiques de son mari sur Twitter (ses messages ont rapidement été supprimés), sa femme a pris la parole sur Instagram, expliquant qu’il était malade et que ses paroles ne reflètent pas toujours ses intentions.

Elle a décide de ne pas faire référence aux accusations d’infidélité et de seulement mettre en avant son profond amour pour son mari, un homme qu’elle qualifie de brillant. Elle remercie les fans qui ont pu se montrer inquiets (et qui ne se sont pas moqués).

Pourtant, les dernières informations ne sont pas aussi belles. Kim Kardashian a rejoint Kanye West dans le Wyoming. Ils ont été photographiés dans une voiture en pleine discussion et c’est en larmes que nous découvrons la femme d’affaire.

Kim souhaite que son mari suive une thérapie mais celui-ci s’y refuse, on peut imaginer qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur leur avenir ensemble. Le divorce sera-t-il prochainement signé ? D’après certaines sources, Kim fait passer ses enfants avant tout et si Kanye West refuse de soigner ses troubles mentaux, elle risque de partir pour s’occuper d’eux, loin de la maladie de leur père qu’il ne veut pas combattre. Affaire à suivre donc, mais quelque chose nous dit que toute cette histoire est loin d’être finie.