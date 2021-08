Kim Kardashian cagoulée : ses fans sont très excités en voyant sa dernière publication

Si on a pu penser ne plus entendre parler de Kim Kardashian et de Kanye West depuis leur séparation, c’était sans compter sur les deux protagonistes qui ne mâchent pas leurs mots, comme on a pu le voir encore récemment tout juste après la prestation du chanteur lors de la prestation qu’il a pu donner en plein direct il y a quelques jours. En effet, tout le monde se souvient il y a maintenant plus d’un an de la très grande annonce que le chanteur et producteur avait pu réaliser, et qui avait été alors laissée sans suite pour le plus grand malheur des fans qui attendent un nouvel album de sa part.

En effet, comme on pourrait le penser, Kanye West est un chanteur qui reste assez imprévisible, et on a pu le constater une nouvelle fois ces derniers jours lors de sa prestation dont tout le monde se souviendra pendant encore très longtemps. En revanche, ce dernier n’a pas pris la parole ces derniers temps, ou très peu, à travers des messages laissés sur son site web notamment ainsi que sur le live qui a été diffusé par Apple Music pendant plusieurs longues heures. Sur les images impressionnantes que l’on a pu voir, il se trouve que Kanye West semble bel et bien vivre dans un stade et on a même pu le voir dormir et se lever devant les yeux des caméras.

On ne sait pas encore exactement si cela lui permet de faire une référence directe à son ancienne compagne Kim Kardashian qui vient du domaine de la téléréalité, mais le moins que l’on puisse dire c’est que sa prestation a été très remarquée et va probablement rester dans les mémoires de tout le monde pendant très longtemps…

Kanye West au plus mal, il a vécu dans la douleur auprès de Kim Kardashian

En tout juste quelques années, le chanteur américain Kanye West a pu vivre des épreuves assez terribles, avec notamment le décès de sa mère qui a été très dur à vivre pour lui. Néanmoins, depuis, on a pu voir clairement qu’il a vécu des moments heureux, notamment avec sa compagne Kim Kardashian avec qui il a pu avoir notamment sa fille qui ne cesse de faire parler d’elle.

En revanche, on a également pu voir comment le chanteur est tombé très bas récemment, avec notamment une déclaration assez impressionnante de sa maladie sur la bipolarité, puis par la suite son soutien assez impressionnant et sans faille auprès de l’ancien président des États-Unis, à savoir Donald Trump. Pour autant, on ne s’attendait pas à ce qu’il reçoive un soutien de taille après la dernière prestation qu’il a pu donner en plein direct il y a quelques jours…

Kim Kardashian salue la prestation impressionnante de Kanye West sur le web

Alors que les fans de Kanye West ne se sont toujours pas remis de l’avoir vu léviter dans le stade où il a pu donner son tout dernier concert, c’est son ancienne compagne Kim Kardashian qui a également pu envoyer un message émouvant sur les réseaux sociaux.

En effet, cette dernière a tout simplement pu décider de partager le clou du spectacle, avec notamment le moment précis où Kanye West quitte le sol : faut-il y voir un signe qu’elle voudrait bien le reprendre et vivre une nouvelle vie avec lui ?