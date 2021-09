Kim Glow : L’influenceuse souhaite une bonne rentrée aux écoliers, avec un message alarmiste… La toile est divisée !

Comme tout le monde, Kim Glow a voulu souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants qui ont repris le chemin des classes. Cependant, pour beaucoup d’internautes, elle aurait dû s’en tenir juste à cela, plutôt que d’y mêler la vaccination…

La liberté selon Kim Glow

Si l’on reconnaît une chose à Kim Glow, c’est de toujours dire ce qu’elle pense. Aussi, depuis la crise sanitaire, elle s’est donnée pour mission de sensibiliser les gens contre les gouvernements. D’ailleurs, l’ancienne star de la téléréalité a un avis tranché sur la question et pour elle, les vaccins anti covid comportent des puces. Ce serait un complot pour injecter la 5G à la population. Aussi, la jeune femme a décidé qu’elle est libre, et pour elle, cela implique de ne pas porter le masque par exemple. D’ailleurs, elle est contre le pass sanitaire, et s’insurge sur le fait de devoir faire un test avant de pouvoir entrer dans un hôpital.

A ce propos, Kim Glow s’est exprimée sur le sujet, lorsqu’il a fallu que sa mère se rende à l’hôpital. Depuis quelques années, cette dernière souffre d’un cancer, ce qui l’oblige à se rendre à des séances de chimiothérapie au centre de santé de façon régulière. Le problème, c’est qu’en dehors d’une situation d’urgence, il faut obligatoirement présenter le pass sanitaire pour entrer à l’hôpital. Cette nouvelle loi n’est pas du tout au goût de Kim Glow, qui s’en est insurgée sur son compte Instagram. Enervée, la jeune femme n’a pas hésité à utiliser un langage très fleuri pour s’exprimer.

Les internautes agacés par le message de Kim Glows

Une fois encore, un post de Kim Glow divise la toile. En effet, la rentrée des classes était pour ce jeudi 2 septembre 2021 en France. L’influenceuse a posté un message sur son compte Instagram pour souhaiter une bonne rentrée aux écoliers. Sauf que le message n’est pas passé auprès de la plupart des abonnés de la jeune femme. S’adressant aux plus jeunes, Kim Glow les a exhorté à dire non, si jamais quelqu’un tentait de leur faire une injection de force. Insistant, elle a souligné que c’était les parents qui doivent décider.

Les abonnés de Kim Glow ont été nombreux à réagir, mais les avis étaient clairement partagés. Ainsi, certains l’ont soutenu, la félicitant pour son engagement, et d’autres l’ont remercié. Cependant, tous ses abonnés n’étaient pas de cet avis, et ils n’ont pas hésité à le lui faire savoir. Dans des commentaires plus ou moins élégants, certains lui ont demandé de se mêler de ce qui la regarde. D’autres se sont étonnés du fait que Kim Glow soit contre le vaccin, mais soit pour la chirurgie esthétique et le botox.

Dans une autre catégorie, certaines personnes ont souligné le fait que personne n’est forcée à se vacciner. Nullement déstabilisée, Kim Glow a répliqué que cela se passait déjà aux USA. Invitant l’abonné à aller se renseigner, elle a affirmé qu’il y a des parents d’élèves en pleurs aux USA actuellement. La cause, les enfants seraient revenus de l’école vaccinés, contre l’avis parental. Une information à prendre avec des pincettes…