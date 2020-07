Khloé Kardashian veut emprunter du sperme à son ex, Tristan Thompson, pour son second bébé

Bien que séparés, Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont d’accord pour dire qu’ils veulent que True ait un jour un frère ou une soeur.

Khloé Kardashian envisage-t-elle d’agrandir sa famille ? Dans l’épisode de jeudi de « Keeping Up with the Kardashians », la star de la télé-réalité parle de la possibilité de donner à sa fille de 2 ans True un frère ou une soeur avec son ex Tristan Thompson.

En passant en revue les vieux jouets de True chez via Facetime, le basketteur suggère de ne pas tout jeter. « Que se passe-t-il si nous avons une autre fille ? » dit-il. « On doit tout racheter. »

« Qui va avoir une autre fille avec toi ? » lui demande alors Kardashian.

« Ecoutez, je dis juste que True a besoin d’un frère ou d’une soeur », répond Tristan Thompson.

Et il s’avère que Kardashian a déjà réfléchi à cette question.

« Je pourrais obtenir quelques embryons et avoir un frère ou une soeur », dit-elle. « Je pourrais avoir besoin d’emprunter du sperme ou d’en obtenir de toi. » « On verra ça plus tard. C’est un tout autre épisode », ajoute-t-elle en riant. « C’est si gênant. »

Mais alors qu’un autre bébé pourrait bien être programmé en empruntant du sperme à son ex, Tristan Thompson, Khloé Kardashian est pour l’heure confrontée à une question plus pressante : comment partager la garde de True pendant la saison de basket de Thompson ?

La garde de la petite True : une question épineuse

« Être co-parent est effrayant », dit-elle en parlant à sa mère Kris Jenner. « C’est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à comprendre. On devient territorial, du genre ‘C’est mon bébé, pourquoi tu me dis ce que je dois faire ?’«

Dans le passé, Khloé Kardashian partageait son temps entre Los Angeles et l’Ohio, pour passer du temps avec Tristan Thompson pendant la saison des Cleveland Cavaliers.

Elle et Thompson, âgé de 29 ans, se sont séparés l’année dernière après avoir appris qu’il était sorti avec une amie de la famille, le mannequin Jordyn Woods. Le joueur de basketball l’aurait également trompée en 2018, alors même qu’elle était enceinte de True.

« C’est la première saison où je ne suis pas avec Tristan. Généralement, je fais des allers-retours à Cleveland », dit-elle. « True lui manque vraiment, et il ne sait pas vraiment quand il va la revoir. Je n’ai pas vraiment réfléchi à la façon dont True va rendre visite à Tristan à Cleveland. J’ai évité cette conversation ».

Khloé Kardashian, 35 ans, est particulièrement nerveuse à l’idée d’envoyer True dans un avion pour Cleveland sans l’accompagner.

« Honnêtement et sincèrement, je veux que nous ayons une amitié pacifique », dit-elle. « Tristan a été vraiment cohérent et présent, et c’est formidable. Mais je n’ai pas encore pensé à cette partie. Je n’y vais pas, ce qui est bien, mais … cela veut-il dire que je dois y envoyer True toute seule ? »

« La co-parentalité est difficile, je veux dire qu’il faut aussi respecter les deux parents », ajoute-t-elle. « Je suis sûre qu’il ne fera rien que je ne veux pas faire, mais n’est-ce pas injuste de ne pas voir son père ? Cela va être un long mois, même si c’est un long mois ».

Après y avoir réfléchi, Kardashian décide de prendre l’avion pour Cleveland avec True, avant de revenir à Los Angeles et de laisser sa fille avec Thompson.

« Je sais qu’elle est entre les meilleures mains, c’est juste un grand pas », dit-elle. Elle a d’ailleurs été impressionnée par la façon dont Thompson s’était préparé pour la visite de sa fille.

« Tristan pose toutes les bonnes questions, il est super attentif« , dit-elle. « Cela me fait me sentir beaucoup mieux à propos de tout. L’anxiété que j’ai ressentie en envoyant True à Cleveland était certainement une accumulation que j’ai créée de mon propre chef », conclut-elle.