Khloe Kardashian : elle veut emprunter du sperme à Tristan Thompson !

Manifestement, le confinement n’a pas que des effets positifs sur Khloe Kardashian, qui semble avoir un peu trop de temps pour réfléchir en ce moment.

À chaque jour sa nouvelle folle rumeur, et lorsqu’il s’agit de la famille Kardashian, les choses peuvent aller vraiment loin. Dernière en date, alors que Tristan Thompson a allègrement tromper Khloe Kardashian aux yeux et à la face du monde, cette dernière n’aurait rien trouvé de mieux à faire que de lui pardonner et de faire un autre enfant avec lui.

Khloe Kardashian voudrait un autre enfant de Tristan Thompson

Selon toute vraisemblance, Khloe Kardashian ne se suffit pas d’un seul enfant, puisqu’elle envisagerait d’en avoir un second avec le père de son premier. Seule ombre au tableau, les deux tourtereaux se sont séparés il y a déjà un petit moment, suite aux infidélités répétées de monsieur. Comment faire un enfant avec un homme qui ne partage plus notre vie ? C’est une question à laquelle Khloe Kardashian semble avoir répondu, si l’on en croit l’épisode du 16 avril de son émission de télé-réalité « Keeping Up With The Kardashians ». Ainsi, en pleine conversation FaceTime avec le père de sa fille, pendant qu’elle faisait du tri dans les jouets de True, ce dernier lui posa une question inattendue.

« Que se passera-t-il si nous avons une autre fille ? On devra tout racheter. », a-t-il lancé. « Qui va avoir une autre fille avec toi ? » , a demandé Khloe. « Écoute, je dis juste que True a besoin d’un frère ou d’une soeur », a-t-il répondu. « Je pourrais utiliser des embryons et lui faire un frère ou une soeur. Je vais peut-être avoir besoin de t’emprunter du sperme, mais on verra ça plus tard. », renchérit la belle blonde.



Pendant cet échange, la sœur de Kim riait de bon cœur, mais il semble qu’elle soit tout de même sérieuse, d’autant plus qu’elle avait déjà abordé l’idée de faire congeler ses ovules avec sa mère. En tout cas, le choix de Khloe ne semble pas si étonnant, dans la mesure où les deux ex gardent une excellente relation pour leur fille. À défaut d’avoir été un bon conjoint, « KK » estime qu’il est malgré tout un très bon père, attentionné et très prévenant. C’est déjà ça !

La petite True a fêté ses 2 ans

Bien loin des états d’âme de ses parents, la petite fille de Khloe Kardashian et Tristan Thompson a fêté ses 2 ans il y a quelques jours.

Pour l’occasion, la jolie blonde n’a pas manqué de partager ce moment sur Instagram, avec une photo et un adorable message.

Alors que Khloe avait organisé une fête d’anniversaire pour sa fille, elle avait également révélé que seuls Tristan et elle y assisteraient.

« Joyeux anniversaire mon adorable TuTu !! Tu es tous mes inoubliables souvenirs de ces dernières années, mes précieux moments magiques du présent, et ma promesse d’un avenir heureux. Tu es littéralement toute ma vie ! Je ne peux pas imaginer que tu aies déjà 2 ANS !! Tu combles ma vie et je suis heureuse de vivre éternellement à tes côtés !!! Jusqu’à la fin des temps, je t’aime ma fille chérie. »



Un anniversaire en confinement, que va donc bien respecter toute la petite famille, même s’il y a fort à parier que ce n’est que partie remise.