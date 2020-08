Khloé Kardashian : de nouveau en couple avec le père de sa fille ? Le couple chercherait une maison !

Il y a quelques années, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont vécu une rupture très médiatisée, notamment à cause des frasques et infidélités du basketteur. Alors que la star du clan Kardashian aurait été trompée à tour de bras par le jeune homme, y compris pendant sa grossesse, celle-ci avait décidé de maintenir de bonnes relations avec son ex, pour le bien de leur petite True. Visiblement, elle a poussé le concept encore plus loin.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson seraient à nouveau ensemble

Depuis la rupture, les deux ex-amants étaient restés proches pour le bien-être de leur petite fille. Toutefois, depuis quelques mois, la teneur de leur relation semble avoir définitivement changé.

Bien que Khloé, ni qui que ce soit d’autre de sa famille, n’ait jamais confirmé la rumeur, tout porte à croire que la jolie blonde est de nouveau en couple avec le sportif.

Il faut dire que Tristan Thompson s’évertuait depuis un moment à lui de montrer qu’il avait changé.

Manifestement, l’homme avait fait soigner son addiction au sexe, qui lui avait valu de perdre la mère de sa fille avant même que cette dernière ait accouché.

Le couple serait donc de nouveau sur les rails depuis le mois de juin, pour le plus grand bonheur de la maman de True, qui n’attendait visiblement que cela.

Selon toute vraisemblance, Khloé Kardashian et Tristan Thompson tiennent à garder leur relation discrète pour le moment, mais d’après une source anonyme qui s’est confiée au magazine people, le sportif et la star de télé-réalité seraient au comble du bonheur.

D’après cette même personne, il ne s’agirait que de la suite logique des choses, puisque le couple a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois.

De plus, le père de True aurait été vraiment extraordinaire avec Khloé, notamment lors de ses angoisses dues au confinement et à la crise sanitaire.

Depuis la fin de cette période troublée, les deux tourtereaux vivraient dans leur bulle, pour la plus grande joie de la fille de Kris Jenner.

Les parents de la petite True chercheraient une maison

Même si cela reste à prouver, il se murmure à Hollywood que Khloé Kardashian et Tristan Thompson feraient le tour des agences immobilières.

En effet, depuis leur retour de flamme en juin dernier, les amants terribles seraient intéressés par l’acquisition d’une propriété du côté de Los Angeles.

« Même si Khloé essaye de garder leur relation discrète, elle a vraiment envie de s’impliquer avec Tristan, comme de vrais parents pour leur fille. Elle tient particulièrement à effacer l’ardoise et à repartir de zéro », confie un proche de la famille au magazine « People ».

Cela correspond en tout cas avec la mise en vente de la propriété de Tristan Thompson, le mois dernier, pour la modique somme de 8,5 millions de dollars. Ce n’est un secret pour personne, le marché de l’immobilier sur Los Angeles a de beaux jours devant lui.

De son côté, Khloé Kardashian a entrepris le même type de projet, puisqu’elle a mis sa maison de Calabasas en vente pour environ 19 millions de dollars.

À eux deux, le couple disposerait donc de la coquette somme de 27 millions de dollars pour trouver leur nouveau nid d’amour. Nul doute qu’à ce tarif, les parents de True devraient très vite trouver leur bonheur.