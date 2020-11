Kev Adams choqué à cause d’une blague sur son ex petite-amie Iris Mittenaere en direct sur sa nouvelle émission radio « clash-clash » !

Si vous faites partie des auditeurs incontournables de Fun Radio, alors vous serez heureux de découvrir qu’une nouvelle émission a été pensée spécialement pour vous. Elle fait intervenir l’humoriste et comédien Kev Adams. Il sera au micro accompagné de sa bande du Fridge Comedy Club, pour vous offrir des moments tout simplement inoubliables. Les festivités ont déjà commencé, et ils ont tous participé à un jeu de clash-clash au cours duquel un animateur s’est permis de faire une blague un peu choquante sur Iris Mittenaere.

Kev Adams et sa bande du Fridge Comedy Club sur Fun Radio

Kev Adams est un jeune homme plein de talents qui s’est déjà fait un nom dans le milieu du showbiz en France. D’abord acteur au cinéma, puis à la télé, et aussi humoriste, il porte aujourd’hui plusieurs casquettes et est très apprécié par le public. C’est pour cette raison que Fun Radio a décidé de le laisser animer une émission tous les mois avec son équipe du Fridge Comedy Club.

Ensemble ils pourront vous offrir des séquences originales qui s’inspirent du stand up. Vous aurez donc droit à deux heures de bonne humeur, avec du rire, des jeux, et de nombreuses surprises. La radio a présenté cette émission comme quelque chose d’exceptionnel, étant donné que Kev Adams est connu comme étant un grand humoriste. Il s’est aussi entouré de personnes talentueuses comme lui, et tous ensemble, ils vous feront oublier toutes vos inquiétudes lors de cette émission. Un premier essai a été réalisé en juin 2020, et visiblement, il a été très concluant.

Ainsi, ce samedi 07 novembre 2020, vous pourrez retrouver votre humoriste préféré Kev Adams, de 19h à 21h. Il sera accompagné de Marion Gagnot, Edgard Yves, Jonathan Eledjam et Samuel Bambi. Vous pourrez également le retrouver le dimanche 8 novembre à la même heure, mais cette fois ci il sera accompagné de Marion Gagnot, Edgard Yves, Alex Fredo et Edouard Pluvieux. Vous pourrez ainsi découvrir leur jeu du clash-clash, qui consiste à s’envoyer des punchlines les uns aux autres dans la joie et la bonne humeur.

Quand Edgard Yves clash Kev Adams !



Les animateurs du jeu clash-clash sur Fun Radio ont intérêt à avoir le sens de l’humour, parce que leurs collègues ne leur feront pas de cadeau. Ce fut par exemple le cas lorsque Edgard Yves décide de clasher Kev Adams, mais s’en prend plutôt à son ex copine Iris Mitteneare.

Il lance « on m’a toujours dit : Femme qui rit à moitié dans mon lit. Je déduis donc que Miss Univers n’a aucun humour ». C’est une punchline qui a fait mouche, car tout le studio a éclaté de rire. Il a eu droit à des commentaires comme : quel bâtard, putain de merde, toi tu es vraiment un enfoiré, je suis choqué, etc. Pour rappel, Kev Adams a été en couple avec la reine de beauté Iris Mitteneare pendant quelques mois.

Il était donc directement visé par ce clash tout de même un peu limite, puisqu’il implique une personne qui n’était pas présente. Quoi qu’il en soit, l’équipe ne s’est pas étendue sur le sujet, et si Kev Adams s’est senti choqué, il a très bien su le cacher.