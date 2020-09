Kendji Girac : une grosse annonce sur Instagram, découvrez la vidéo !

View this post on Instagram

Les amis, on a une grosse surprise avant la sortie de mon prochain album.. on repart sur les routes pour une grande tournée dès le printemps prochain ! J’ai tellement hâte de faire la fête avec vous !! Inscrivez vous sur le lien en story pour avoir vos places en exclusivité ! 🎉🎉🎉 @decibelsprod #MIVIDA