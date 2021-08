Kendji Girac : sa participation à la nouvelle saison de The Voice Kids lui vaudra un énorme chèque !

C’est officiel, Kendji Girac fera la nouvelle saison de The Voice Kids. Le célèbre chanteur mettra son talent au service des enfants contre un énorme chèque.

L’intervention de Kendji Girac dans la version pour adulte de The Voice a connu un grand succès. Le chanteur décide donc d’allonger la liste des émissions auxquelles il a participé sur TF1. Cette fois, il sera admis au sein des jurés dans la variante pour enfant The Voice Kids. Cette nouvelle collaboration lui offrira l’immense opportunité d’encaisser une colossale somme d’argent.

Des débuts pas des plus ordinaires dans The Voice Kids pour Kendji Girac…

Petit rappel, de leur côté, Florent Pagny et Vianney se préparent à s’emparer des fauteuils rouges dans la version adulte de l’émission. L’interprète de « Les yeux de la mama » quant à lui s’apprête à recevoir les enfants dans The Voice Kids.

Le célèbre artiste âgé de 25 ans sera dans la course avec à ses côtés Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Il faut par ailleurs préciser que la carrière du jeune chanteur a pour le moins connu un décollage atypique et périlleux. Rappelons entre-temps que Kendji Girac est récemment devenu papa pour la première fois.

Lors d’une interview, le père de la petite Éva a affirmé qu’il voyait les talents choisir Jenifer, Patrick et Soprano surtout. Il avait l’impression d’être seul parce que personne ne le choisissait. Il a complété qu’il se demandait même ce qu’il devait faire pour que les candidats portent leurs regards vers lui. Cela l’inquiétait énormément.

Fortuitement, au fil des auditions, l’auteur du tube Andalouse a fini par retrouver ses marques dans l’émission. En effet, le chanteur s’est mis à fredonner au moment où il parle pour attirer les jeunes talents. D’ailleurs, il a confié qu’il leur disait des mots et leur chantait des mélodies. Le chanteur complète qu’il a décidé de s’exprimer avec le cœur et qu’il lui a fallu faire preuve de patience. Il finit en affirmant que cette technique a finalement marché et qu’il est très fier de sa team.

Un énorme salaire qui franchit la limite des 200 000 € au cours d’une saison !

Kendji Girac pendant son intervention fait de nouvelles affirmations. Il serait capable de buzzer même si le candidat dispose d’un autre registre que le sien pendant les auditions à l’aveugle. Il est décidé à se retourner dès qu’il a un coup de cœur. La raison est qu’il est convaincu que ces talents lui communiquent quelque chose de nouveau. Ce faisant, cela lui permettrait de découvrir de nouvelles choses.

Par ailleurs, la principale raison pour laquelle cette aventure lui plaît est sa grande passion pour la musique et le chant. N’oublions pas non plus que le chanteur est bien rémunéré à cet effet. La participation à une saison de la légendaire émission que présente Nikos Aliagas revêt visiblement de gros avantages financiers.

Kendji Girac empoche en effet la somme conséquente de 200 000 € ! Pour finir, à l’occasion de la grande finale en octobre prochain, l’artiste devrait encaisser 23 000 € de plus… ouais, rien que ça !